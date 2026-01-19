Se eleva a siete fosas y por lo menos 14 cuerpos encontrados en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Un total de siete fosas y al menos 14 cuerpos han sido encontradas hasta el momento en la Reserva Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, Baja California, luego de que colectivos buscadores de personas desaparecidas alertaran de diferentes hallazgos en dicha localidad.

La cifra se da a raíz de la presión ejercida por el Colectivo Madres Unidas y Fuertes Oficial, lo que intensificó las búsquedas en los últimos días; en el contexto, en otro punto de la reserva ya habían encontrado por lo menos15 restos durante julio de 2023, hasta que la búsqueda fue interrumpida.

Este lunes 19 de enero, las diferentes autoridades participantes, así como los buscadores, confirmaron el nuevo hallazgo.

De manera general, actualmente hay dos puntos en revisión donde participan los binomios K-9, para la reserva Miguel Alemán y la parte oriente (panteón municipal “El Centinela”); el lugar de los hallazgos hace frontera con San Luis Río Colorado, Sonora.

Las búsquedas fueron retomadas desde el pasado 8 de enero y participan la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), la Comisión de Búsqueda, Dirección de Seguridad Pública, Guardia Nacional y las Fuerzas Estatales (FESC), así como integrantes de los colectivos.

Hasta el momento, en estas dos semanas de labores, han sido encontrados cráneos, restos óseos, un radio tipo walkie-talkie, prendas de vestir, casquillos percutidos y demás indicios.

“Se confirma la posible localización de una séptima fosa. Con ayuda de K-9 realizaron la intervención a partir del perforado con varilla y el poro que se dejó al ras del suelo, así es como hicieron la marcación del área Pericial. Está realizando el trabajo de localización de restos”, refirió Madres Unidas y Fuertes en una publicación en redes sociales.