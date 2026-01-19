Tiran cabeza de mujer y cuerpo dentro de maleta en calle de Tijuana

ENSENADA, B. C. (apro).- La cabeza de una mujer, así como restos humanos metidos en una maleta, fueron tirados en la vía pública del municipio de Tijuana, Baja California.

El hallazgo fue realizado este lunes en la calle Ónix de la colonia Sánchez Taboada, en dicha ciudad fronteriza, donde también había un mensaje con amenazas, pero las autoridades no refirieron los detalles.

De acuerdo al reporte, agentes de la policía municipal realizaban labores de patrullaje alrededor de las 08:00 horas cuando detectaron las partes.

Posteriormente acudieron agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), para que personal especializado se hiciera cargo de la escena.

Del mensaje, trascendió que estaba escrito en una cartulina blanca y, al parecer, refería amenazas de un grupo delictivo hacia otro.

Los restos fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo) para su evaluación; hasta el momento no ha sido dado a conocer la identidad de la víctima o víctimas de este crimen.

En el marco de la ola de violencia en Baja California, apenas el miércoles 14 de enero fue encontrado un cuerpo y una “narcomanta” colgados de un puente del municipio de Tijuana, mientras que a poca distancia había otro cadáver desmembrado dentro de un contenedor.

La primera víctima y el mensaje fueron hallados en un puente ubicado en la zona de Valle de San Pedro, en la carretera libre Tijuana-Tecate.

La segunda víctima estaba a pocos metros del puente; los reportes preliminares indicaron que sus restos estaban dentro de una caja de plástico color negro.

Del “narcomensaje”, estaba atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según las imágenes difundidas.