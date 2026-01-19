Valentín Herrera Alarcón deja la Secretaría de Salud de Veracruz; solicitó su renuncia hace dos meses

XALAPA, Ver. (apro).- Tras varias semanas de protestas por la falta de pago de bonos y salarios, la gobernadora Rocío Nahle anunció este lunes la salida de Valentín Herrera Alarcón de la titularidad de la Secretaría de Salud de Veracruz.

En su lugar fue designada Mariela Fernández García, exalcaldesa de Las Choapas y exdiputada federal, quien asumirá la responsabilidad de coordinar la operación de hospitales y centros de salud, así como el trabajo de las 11 jurisdicciones sanitarias en la entidad.

Este representa el primer cambio relevante en el gabinete estatal de Nahle, a poco más de un año de haber asumido la gubernatura.

Hace unos días, la mandataria había informado que Herrera Alarcón le presentó su renuncia desde noviembre pasado, con el objetivo de reincorporarse a su cargo dentro del ISSSTE, sin embargo, en ese momento no le fue aceptada.

Este lunes explicó que la modificación en la Secretaría de Salud se hará efectiva de inmediato y estará acompañada de ajustes internos para mejorar la atención y el funcionamiento de los servicios de salud.

Por su parte, Herrera Alarcón aseguró que el proceso de entrega-recepción se realizará de manera ordenada y no afectará la operación del sistema estatal de salud, ya que los servicios médicos, programas y procesos administrativos continuarán desarrollándose con normalidad.

Las protestas en el sector salud se intensificaron desde agosto del año pasado, cuando trabajadores de la empresa de limpieza subrogada LEIH comenzaron a manifestarse por la falta de pago de salarios.

Posteriormente, miles de trabajadores del sector salud protestaron por la entrega de un bono en despensas en lugar de efectivo. Aunque la gobernadora se comprometió a modificar la modalidad a pago en efectivo, las movilizaciones han continuado este año.

En este contexto, la semana pasada la gobernadora anunció la creación de LIMPIAVER, una empresa estatal que asumirá los servicios de limpieza en los hospitales de Veracruz, ante las irregularidades detectadas en la operación de la empresa LEIH.

El sector salud en Veracruz ha permanecido bajo observación desde el cierre de la administración del exgobernador Cuitláhuac García, luego de que una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación revelara un presunto desfalco de más de 2 mil millones de pesos por servicios no prestados, entre ellos los relacionados con la limpieza hospitalaria.