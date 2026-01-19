Vinculan a proceso a exalcalde de San Juan Lajarcia, Oaxaca; enfrenta cargos por violencia política de género

OAXACA, Oax. (apro).- Por el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, fueron detenidas y vinculadas a proceso las exautoridades de San Juan Lajarcia, entre los que se encuentran el expresidente municipal, el exsíndico y un exregidor de San Juan Lajarcia, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), la víctima denunció ante la autoridad ministerial sobre la obstrucción para ejercer las facultades de cargo de regidora luego de ser electa por la Asamblea Comunitaria de su municipio al recibir maltratos basados en estereotipos de género, violencia verbal y psicológica.

La Fiscalía de Oaxaca tomó conocimiento del caso a través de la FEDE, luego de recibir la denuncia presentada por la víctima identificada como G.M.D. quien ejercía el cargo de Regidora en el referido municipio.

Es por ello que se logró girar las órdenes de aprehensión y detención de A.H.V., J.A.A.M. y R.F.R.S., exconcejales del Ayuntamiento del Municipio de San Juan Lajarcia, en el Distrito de San Carlos Yautepec, por el delito de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.

Durante la audiencia se manifestaron las razones por las que se realizó la imputación a quienes fueron servidores públicos del Ayuntamiento de San Juan Lajarcia, logrando el Auto de Vinculación a proceso por el delito de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género estipulado por el artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través de su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitera su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres para el libre desarrollo y ejercicio de los cargos públicos.