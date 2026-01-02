Alcalde de Amacuzac compra 24 mil cervezas para población en fiestas patronales (VIDEO)

El presidente municipal de Amacuzac supervisa la descarga de cervezas destinadas a las festividades patronales del municipio.. Foto: Captura de pantalla del video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente municipal de Amacuzac, Morelos, Noé Reynoso Nava, difundió un video en redes sociales en el que informó la compra de 24 mil latas de cerveza que, de acuerdo con sus declaraciones, serán utilizadas durante las fiestas patronales del municipio, programadas para el 12 de enero de 2026, como parte de actividades que calificó como de “bienestar” para la población.

El edil, quien milita en el Partido del Trabajo (PT), aparece en la grabación supervisando la descarga de mil charolas de cerveza, cada una con 24 latas, en un inmueble utilizado para la organización de la feria. En el video explicó que las bebidas se ofrecerán durante los eventos comunitarios y que su entrega se realizará de manera controlada.

Reynoso Nava no precisó en el video el origen de los recursos utilizados para la compra ni si estos provienen de fondos públicos, aportaciones privadas o recursos personales. Tampoco se dio a conocer documentación oficial que detalle la partida presupuestal empleada para este gasto.

Video del alcalde muestra logística y justificación del gasto

En la grabación, el alcalde explicó que decidió destinar recursos a actividades colectivas relacionadas con la feria en lugar de apoyos individuales. Señaló que las cervezas forman parte de los insumos que se ofrecerán durante los eventos públicos y que la intención es que alcancen para todos los asistentes.

El edil también informó que, además de la cerveza, el ayuntamiento adquirió 10 reses y 10 cerdos, así como arroz y otros insumos, para la preparación de alimentos que serán distribuidos gratuitamente durante las celebraciones. De acuerdo con lo señalado en el video, la inversión total en bebidas, alimentos y logística supera los 790 mil pesos.

Reynoso Nava agregó que durante las festividades habrá presencia de Guardia Nacional, Ejército y Policía Estatal para garantizar la seguridad de los asistentes.

Cuestionamientos por el uso de cerveza en eventos municipales

La difusión del video generó reacciones en redes sociales y cobertura mediática, donde se plantearon cuestionamientos sobre el uso de bebidas alcohólicas dentro de actividades organizadas por un ayuntamiento y sobre la necesidad de transparentar el uso de los recursos.

Medios nacionales señalaron que el alcalde no presentó facturas, contratos ni comprobantes oficiales que respalden la compra, ni aclaró si se utilizaron vehículos o personal del municipio para el traslado y almacenamiento de la cerveza.

Hasta la redacción de esta noticia, el Ayuntamiento de Amacuzac no ha emitido un comunicado oficial que detalle la autorización presupuestal del gasto ni su registro en la contabilidad municipal.

Fiestas patronales de Amacuzac y calendario

Las fiestas patronales de Amacuzac están dedicadas a la Virgen de Guadalupe y tradicionalmente se realizaban en diciembre. De acuerdo con lo informado por el alcalde, en esta ocasión los festejos se llevarán a cabo el 12 de enero, con actividades como cabalgatas, eventos culturales y convivencias comunitarias.

Durante estos eventos se distribuirán las bebidas y alimentos adquiridos, según lo anunciado por el edil.

Antecedentes del alcalde

Noé Reynoso Nava asumió su segundo periodo como presidente municipal el 1 de enero de 2025, para el periodo 2025-2027. Su trayectoria política ha sido documentada por distintos medios nacionales, incluidos episodios de violencia y controversias previas relacionadas con su gestión.