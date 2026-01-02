Confirman un segundo caso de gusano barrenador en Tamaulipas

ALTAMIRA Tamps. (apro).â€“ El subsecretario de Desarrollo Pecuario en Tamaulipas, CuauhtÃ©moc Amaya GarcÃ­a, confirmÃ³ la detecciÃ³n de un nuevo caso de miasis provocada por el gusano barrenador del ganado en el municipio de Altamira, el cual corresponde al segundo registrado en la entidad, luego del caso previamente confirmado en el municipio de Llera.

El funcionario estatal informÃ³ que la identificaciÃ³n se realizÃ³ de manera oportuna, lo que permitiÃ³ activar de inmediato los protocolos sanitarios para su atenciÃ³n y contenciÃ³n, con el fin de evitar afectaciones al sector ganadero.

DetallÃ³ que, tras la confirmaciÃ³n del caso, se implementaron medidas de control zoosanitario y se fortaleciÃ³ la vigilancia epidemiolÃ³gica en la zona, descartando hasta el momento la existencia de un brote o propagaciÃ³n activa del parÃ¡sito.

Amaya GarcÃ­a seÃ±alÃ³ que tanto el caso detectado en Llera como el recientemente confirmado en Altamira se encuentran bajo control, por lo que no representan un riesgo para la poblaciÃ³n ni para la actividad pecuaria del estado.

Finalmente, hizo un llamado a los ganaderos de Tamaulipas a reportar de inmediato cualquier lesiÃ³n sospechosa en el ganado y a colaborar con las autoridades, a fin de preservar la sanidad animal en la entidad.