El 2025, uno de los años más violentos en Sinaloa

Un elemento de las fuerzas armadas resguarda la escena de un un enfrentamiento armado en la Calzada Aeropuerto, que dejó un agente de la Policía Estatal Preventiva sin vida y dos elementos de la Guardia Nacional heridos, Culiacán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro / José Betanzos Zárate

CULIACÁN, Sin. - La violencia dejó en Sinaloa el tercer año con mayor cantidad de homicidios dolosos en la entidad, este recién concluido 2025, con mil 654 casos registrados.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), actualizados a este 2 de enero, esta es la tercera cifra más grande en la historia de Sinaloa en los últimos 14 años y apenas por debajo a las registradas en los años de guerra entre los Beltrán Leyva y el Chapo Guzmán en 2010 y 2011.

Registro históricos de los años con mayor número de homicidios en Sinaloa, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE). Foto: Especial.

Además, enero comenzó con la misma tendencia, al registrar al menos nueve homicidios dolosos en su primer día, después de que diciembre último culminara con 122 casos.

Sin embargo, el reporte omite registrar tres casos que refiere como muerte por determinar, aunque se ha confirmado por medios locales que se tratan de muertes violentas.

Además, Sinaloa cerró el año como la entidad con más asesinatos de policías durante 2025 ,con 45 agentes abatidos (casos investigados no como homicidios dolosos sino como agresión a la autoridad) y 72 feminicidios.

Este último delito significa la segunda mayor cifra en la historia del estado. Además, con esta incidencia feminicida, Sinaloa se coloca como el estado con mayor tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes en la República, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Violencia no cesa

Autoridades de seguridad confirmaron este día un nuevo ataque a tiros en un centro nocturno, ubicado en el sector Tres Ríos. El reporte indicó que un grupo armado disparó contra la fachada del antro denominado “La Consentida”. El atentado fue reportado alrededor de las 3:00 horas.

Este inmueble se encuentra a unos metros de las instalaciones de la FGE en Culiacán y había sido señalado en grupos de redes sociales como blanco por parte de grupos criminales como parte de la guerra entre Chapitos y Mayos, que se mantiene en la entidad, sobre todo en la capital de Sinaloa.

Este ataque viene a ser uno de los primeros de 2026, después de que el año recién concluido dejara por lo menos 160 inmuebles “vandalizados” en Culiacán.