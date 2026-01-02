La FGR extrae informaciÃ³n de la caja negra del Tren InteroceÃ¡nico descarrilado

CIUDAD MÃ‰XICO (apro).- La FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR) difundiÃ³ este viernes el comunicado 003/26 sobre los avances en la investigaciÃ³n del descarrilamiento del tren del Corredor InteroceÃ¡nico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.

El documento reporta un incremento en el nÃºmero de fallecidos a 14 y detalla diligencias, con Ã©nfasis en la extracciÃ³n de datos de la caja negra de la locomotora, aunque no proporciona conclusiones preliminares sobre las causas del descarrilamiento.

El incidente se registrÃ³ a las 9:28 horas en la zona de Nizanda, municipio de AsunciÃ³n Ixtaltepec, sobre la LÃ­nea Z del Corredor InteroceÃ¡nico, un proyecto federal para conectar los ocÃ©anos PacÃ­fico y AtlÃ¡ntico vÃ­a ferrocarril.

El tren, operado por el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) bajo responsabilidad de la SecretarÃ­a de Marina (SEMAR), transportaba 241 pasajeros y 9 tripulantes cuando saliÃ³ de las vÃ­as. Reportes iniciales de la SEMAR indicaron 13 fallecidos y 98 heridos, de los cuales 36 requerÃ­an hospitalizaciÃ³n.

El comunicado actual confirma un fallecimiento adicional de una persona hospitalizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, elevando la cifra a 14.

ImÃ¡genes del sitio muestran vagones fuera de las vÃ­as y equipos de respuesta en el Ã¡rea.

La FGR informa que peritos de la Agencia de InvestigaciÃ³n Criminal (AIC), en coordinaciÃ³n con la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, extrajeron la informaciÃ³n de la caja negra de la locomotora bajo la conducciÃ³n del Ministerio PÃºblico Federal (MPF). Estos datos se resguardan como evidencia, pero no se han divulgado detalles sobre su contenido ni anÃ¡lisis iniciales.

AdemÃ¡s, se incorporaron indicios proporcionados por el apoderado legal del FIT durante una comparecencia ante la PolicÃ­a Federal Ministerial (PFM).

La instituciÃ³n reporta la continuaciÃ³n de dictÃ¡menes periciales en genÃ©tica forense, quÃ­mica forense, informÃ¡tica, ingenierÃ­a civil y arquitectura, sin especificar plazos para su conclusiÃ³n. Se localizÃ³ equipaje en la zona, el cual se inventarÃ­a en colaboraciÃ³n con el gobierno estatal para reclamaciones de vÃ­ctimas.

En cuanto a la atenciÃ³n a vÃ­ctimas, la FiscalÃ­a Especializada de Control Regional (FECOR) coordina con la SubsecretarÃ­a de Derechos Humanos de la SecretarÃ­a de GobernaciÃ³n (SEGOB) y la ComisiÃ³n Ejecutiva de AtenciÃ³n a VÃ­ctimas (CEAV) para monitorear el estado de salud de hospitalizados y contactar a afectados y familiares.

Se ha gestionado la entrega de los 14 cuerpos, incluido el Ãºltimo desde el hospital del IMSS. La Marina proporcionÃ³ una lÃ­nea de atenciÃ³n (55 22 30 21 06) y reportÃ³ que una inspecciÃ³n de la vÃ­a 90 minutos antes no detectÃ³ anomalÃ­as.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitÃ³ un hospital en Tehuantepec el 29 de diciembre para reunirse con vÃ­ctimas y anunciar una investigaciÃ³n.