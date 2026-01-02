Muere una mujer por el derrumbe de su casa en San Marcos, epicentro del sismo

La clínica hospital del ISSSTE en Chilpancingo resultó con daños estructurales, lo que obligó a trasladar a los pacientes. Foto: Dassaev Téllez Adame / Cuartoscuro

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Una mujer de 50 años murió luego de que su vivienda se derrumbara en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica de Guerrero, epicentro del sismo de magnitud 6.5.

Además, más de 500 viviendas presentan daños en ese municipio, informaron autoridades.

“Desafortunadamente ya tenemos el reporte de una mujer fallecida por el colapso de su vivienda; se trata de una mujer de 50 años y, por supuesto, se brindará todo el apoyo a sus familiares”, informó esta tarde la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Fuentes de Protección Civil informaron que la barda de una vivienda de la comunidad de Las Minas, municipio de San Marcos, colapsó a causa del sismo y le cayó encima de la mujer, lo que le provocó la muerte, precisó Roberto Arroyo Matus, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

La mandataria minimizó el hecho y desconocía la identidad de la víctima. En sus boletines oficiales difundidos en distintos medios de comunicación mencionó la tragedia en el último párrafo sin mencionar el nombre de la víctima.

“En este sentido, la mandataria estatal informó el deceso de una mujer debido al colapso de una barda en la localidad de Las Minas, municipio de San Marcos. Finalmente reiteró la disposición del gobierno del estado para brindar acompañamiento a la población afectada”, dice el comunicado.

La gobernadora aseguró que hasta la tarde de este viernes no hay registro de más víctimas mortales en el municipio donde se ubicó el epicentro.

“Afortunadamente aquí en San Marcos, en donde fue el epicentro, no hay más pérdidas humanas qué lamentar", dijo.

Afirmó que hay cuatro personas heridas y casos de picaduras de abejas, cuyas víctimas ya reciben atención médica.

Confirmó daños estructurales en la clínica del ISSSTE en Chilpancingo, lo que obligó al traslado de pacientes al hospital de alta especialidad del ISSSTE Centenario de la Revolución Mexicana, ubicado en el municipio Emiliano Zapata, en el estado de Morelos.

Protección Civil estatal informó que, en una evaluación preliminar, al menos 500 viviendas en ese municipio de la Costa Chica presentan algún tipo de afectación.

En la ciudad de Chilapa, cientos de feligreses fueron sorprendidos hincados cuando hacían una oración por la imagen del “Santísimo Sacramento”.

De la catedral se desprendieron pedazos de concreto y cantera. Una mujer se desmayó al tratar de salir.