Notarios bajo proceso en Nayarit por falsificación de documentos: vinculan a uno y detienen a otro

NAYARIT (apro) .- Un Juez de Control vinculó a proceso a Luis Miguel “N”, notario público, por su probable responsabilidad en diversos delitos.

De acuerdo con la información judicial, a Luis Miguel “N” se le imputan los delitos de falsificación de documentos en general, falsificación de certificaciones, delitos vinculados con la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El notario Luis Miguel fue detenido hace cinco días en Guadalajara por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Nayarit, a través de la Agencia de Investigación Criminal.

El fedatario fue trasladado al estado de Nayarit para ser puesto a disposición del Juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, autoridad judicial que le dictó auto de vinculación a proceso.

La autoridad judicial fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía del estado de Nayarit también informó que la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit ejecutó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, notario público en funciones, por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsificación de certificaciones, certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles y administración fraudulenta.

El detenido quedó a disposición de un juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, quien determinará su situación jurídica conforme a los principios de presunción de inocencia y debido proceso.