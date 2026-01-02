Reportan saldo blanco en Morelos tras sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero

Reportan saldo blanco en Morelos tras sismo de 6.5 de magnitud en Guerrero. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- En Morelos, autoridades estatales reportaron saldo blanco tras el sismo de magnitud preliminar 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, el cual fue perceptible en distintos puntos de la entidad.

En municipios como Jojutla (el más afectado en el sismo del 19S de 2017), el movimiento telúrico generó susto entre la población y algunas crisis nerviosas, sin que se registraran daños materiales ni personas lesionadas.

El sismo activó de manera inmediata los protocolos de atención y verificación en el estado. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos (CEPCM) informó que el fenómeno fue percibido en los 36 municipios, por lo que se estableció comunicación permanente con las áreas municipales para descartar afectaciones.

El coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, señaló que la respuesta fue oportuna y coordinada.

“Derivado del sismo de magnitud 6.5, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes en todo el estado para verificar posibles daños y proteger a la población”, indicó.

Añadió que, tras las revisiones realizadas, “no se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales, por lo que el saldo es blanco”.

Como parte de los mecanismos de prevención, se activó el sistema de alertamiento sísmico en Morelos, así como los avisos a través de telefonía celular, lo que permitió que la población adoptara medidas de autoprotección y realizara evacuaciones preventivas de forma ordenada.

En el ámbito gubernamental, se realizó la evacuación preventiva del Palacio de Gobierno. Debido al periodo vacacional, fueron desalojadas 95 personas en un tiempo aproximado de un minuto con 50 segundos, sin que se registraran incidentes posteriores.

De manera paralela, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Morelos informó que se aplicaron los protocolos de seguridad en hospitales, centros de salud y oficinas administrativas. Pacientes y personal médico fueron evacuados de forma preventiva y regresaron a sus actividades sin incidencias.

En los centros penitenciarios del estado, las autoridades reportaron que el movimiento telúrico no provocó afectaciones, manteniéndose en todo momento el orden y la seguridad.

En Cuernavaca, personal de la Secretaría de Protección Civil y Auxilio Ciudadano y del Heroico Cuerpo de Bomberos realizó recorridos preventivos y labores de monitoreo en distintos puntos de la ciudad, descartando daños a la infraestructura y a la población.

En Jojutla, el coordinador municipal de Protección Civil, Miguel Ángel Olvera Torres, informó que el sismo provocó principalmente reacciones de susto entre la población.

“Hubo nerviosismo en algunas personas y se presentaron algunas crisis nerviosas, pero no tuvimos daños ni situaciones de riesgo”, explicó.

Precisó que, tras el evento, “la actividad en el municipio comenzó a restablecerse de manera gradual y sin contratiempos”.

En Cuautla, el Ayuntamiento descartó afectaciones derivadas del sismo. Respecto a un reporte por posible fuga de gas LP en la colonia Gabriel Tepepa, se aclaró que se trató de un incidente menor no relacionado con el movimiento telúrico, el cual fue atendido de forma oportuna por Protección Civil y Bomberos.

Por su parte, en Jiutepec, el Comité de Contingencias activó los protocolos de supervisión en inmuebles del municipio, confirmando saldo blanco y ausencia de incidentes relevantes.

Finalmente, la CEPCM reiteró el llamado a la población a fortalecer la cultura de la prevención.

“Los sismos no se pueden predecir y pueden presentarse réplicas, por lo que es importante identificar zonas seguras y contar con un plan familiar de Protección Civil”, subrayó González Carretes.

Para emergencias, se mantiene disponible el número (777) 100 0515.