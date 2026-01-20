Caen dos por asesinar y desmembrar a tres personas en Acapulco

Jesús "N", uno de los detenidos . Foto: @GabSeguridadMX

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Dos hombres, entre ellos uno de 18 años, fueron detenidos por el asesinato y desmembramiento de los cuerpos de tres personas halladas el 10 de enero en Acapulco.

El gabinete de seguridad federal informó que fuerzas federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jesús “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de tres personas.

El detenido tiene 18 años de edad y las autoridades lo vinculan con la organización criminal Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) con presencia en la colonia Emiliano Zapata, dedicada a la venta de droga, extorsión y ejecuciones.

Dos de las tres víctimas han sido identificadas como David “N” y Jesús “N”. Sus cuerpos fueron localizados el 10 de enero de 2026, en la parte posterior de Plaza La Isla, ubicada en la colonia La Poza, del puerto.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó la detención de un segundo hombre, Cristhian “N”, por su probable participación en el mismo homicidio calificado de tres hombres en Acapulco.

Jesús “N” y Cristhian “N” quedaron a disposición del juez de control correspondiente, para que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

En otro caso, la fiscalía estatal informó este martes que obtuvo la vinculación a proceso penal de Luis “N” y Arixon y/o Kleiver “N”, de nacionalidad venezolana, por el asesinato de Carlos “N”, propietario de la refaccionaria Las Américas, en el fraccionamiento Las Playas, cometido el 7 de enero pasado.

Durante el 2025, en Guerrero se registraron de manera oficial mil 312 homicidios dolosos, ubicando al estado en el sexto lugar nacional en este delito.

Tan sólo en el puerto de Acapulco se contabilizaron 481 casos, que representan el 36.6 por ciento, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Hasta el viernes 16 de enero de este 2026, en Acapulco se han reportado 20 asesinatos.