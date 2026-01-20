OAXACA, Oax. (apro).- A mÃ¡s de dos aÃ±os de la desapariciÃ³n forzada del sÃ­ndico municipal de Loma Bonita, Oaxaca, VÃ­ctor Alberto Moreno Tello, la FiscalÃ­a General de Justicia del Estado no ha dado con su paradero.

AsÃ­ lo denunciÃ³ el presidente del Centro de Derechos Humanos y AsesorÃ­a a Pueblos IndÃ­genas, Maurilio Santiago Reyes, quien agregÃ³ que el sÃ­ndico municipal, VÃ­ctor Alberto fue desaparecido el 28 de junio de 2023, aproximadamente a las 11:30 de la maÃ±ana en pleno centro de Loma Bonita, en la regiÃ³n de la cuenca del Papaloapan.

ResaltÃ³ que ese dÃ­a, Moreno Tello se encontraba en un taller de talacherÃ­a ubicado sobre boulevard 16 de septiembre, pues acudiÃ³ para cambiar las balatas de su camioneta marca Toyota Highlander modelo 2016, con placas de circulaciÃ³n YHY-254-A. Lo acompaÃ±aba Felisa del Carmen Miranda Pacheco, quien tenÃ­a el cargo de regidora de obras pÃºblicas del municipio de Loma Bonita y, en el momento en que pretendÃ­an dirigirse a una comunidad por motivos de trabajo fue cuando una persona del sexo masculino tocÃ³ el cristal de la ventana y obligÃ³ al sÃ­ndico municipal a salir de su vehÃ­culo y se lo llevÃ³.

La regidora inmediatamente dio aviso al presidente municipal de ese entonces, Luciano SÃ¡nchez Gama, sin que Ã©ste allÃ¡ hecho absolutamente nada para poder localizarlo, por lo que se dio aviso al Ministerio PÃºblico por parte de los familiares de la persona desaparecida. Hasta el momento se tenga un resultado positivo en las investigaciones.

Esta desapariciÃ³n fue realizada por grupos delictivos de la zona con aquiescencia del presidente municipal de Loma Bonita y de las autoridades estatales, resaltÃ³ Santiago Reyes.

Familiares del sÃ­ndico municipal VÃ­ctor Alberto Moreno Tello y el Centro de Derechos Humanos y AsesorÃ­a a Pueblos IndÃ­genas, solicitaron que se realice una investigaciÃ³n de los responsables materiales e intelectuales de dicha desapariciÃ³n, para que se dÃ© con el paradero del entonces sÃ­ndico municipal VÃ­ctor Alberto Moreno Tello.