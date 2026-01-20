Oaxaca
Exigen localizar a exsÃndico de Loma Bonita, Oaxaca; sufriÃ³ desapariciÃ³n forzada hace mÃ¡s de dos aÃ±osEl Centro de Derechos Humanos y AsesorÃa a Pueblos IndÃgenas aseverÃ³ que la desapariciÃ³n de VÃctor Alberto Moreno Tello fue realizada por grupos delictivos de la zona con aquiescencia del presidente municipal de Loma Bonita y de las autoridades estatales.
OAXACA, Oax. (apro).- A mÃ¡s de dos aÃ±os de la desapariciÃ³n forzada del sÃndico municipal de Loma Bonita, Oaxaca, VÃctor Alberto Moreno Tello, la FiscalÃa General de Justicia del Estado no ha dado con su paradero.
AsÃ lo denunciÃ³ el presidente del Centro de Derechos Humanos y AsesorÃa a Pueblos IndÃgenas, Maurilio Santiago Reyes, quien agregÃ³ que el sÃndico municipal, VÃctor Alberto fue desaparecido el 28 de junio de 2023, aproximadamente a las 11:30 de la maÃ±ana en pleno centro de Loma Bonita, en la regiÃ³n de la cuenca del Papaloapan.
ResaltÃ³ que ese dÃa, Moreno Tello se encontraba en un taller de talacherÃa ubicado sobre boulevard 16 de septiembre, pues acudiÃ³ para cambiar las balatas de su camioneta marca Toyota Highlander modelo 2016, con placas de circulaciÃ³n YHY-254-A. Lo acompaÃ±aba Felisa del Carmen Miranda Pacheco, quien tenÃa el cargo de regidora de obras pÃºblicas del municipio de Loma Bonita y, en el momento en que pretendÃan dirigirse a una comunidad por motivos de trabajo fue cuando una persona del sexo masculino tocÃ³ el cristal de la ventana y obligÃ³ al sÃndico municipal a salir de su vehÃculo y se lo llevÃ³.
La regidora inmediatamente dio aviso al presidente municipal de ese entonces, Luciano SÃ¡nchez Gama, sin que Ã©ste allÃ¡ hecho absolutamente nada para poder localizarlo, por lo que se dio aviso al Ministerio PÃºblico por parte de los familiares de la persona desaparecida. Hasta el momento se tenga un resultado positivo en las investigaciones.
Esta desapariciÃ³n fue realizada por grupos delictivos de la zona con aquiescencia del presidente municipal de Loma Bonita y de las autoridades estatales, resaltÃ³ Santiago Reyes.
Familiares del sÃndico municipal VÃctor Alberto Moreno Tello y el Centro de Derechos Humanos y AsesorÃa a Pueblos IndÃgenas, solicitaron que se realice una investigaciÃ³n de los responsables materiales e intelectuales de dicha desapariciÃ³n, para que se dÃ© con el paradero del entonces sÃndico municipal VÃctor Alberto Moreno Tello.