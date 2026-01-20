Investigan muerte de Cris en Torreón; presumen abuso policiaco

SALTILLO, Coah. (apro).- Familiares de amigos de Cris Hernández Pérez Rentería señalan que la muerte del joven fue consecuencia de un presunto abuso de la Policía Municipal de Torreón. La Fiscalía General de Coahuila abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento, pero las autoridades torreonenses se han mantenido en silencio.

El fin de semana, el joven salió con un grupo de amigos a festejar su cumpleaños número 24 en el bar Mr Rabbit, ubicado sobre el Paseo Morelos, pero no completaron para pagar la cuenta y el festejado ofreció como garantía sus teléfonos celulares para cubrir la cantidad de tres mil pesos faltantes.

De acuerdo con sus amigos, los empleados del bar aceptaron, pero posteriormente pidieron la intervención de las autoridades municipales que se llevaron esposado al joven y quien no opuso resistencia.

El cumpleañero fue llevado por los policías de Torreón a las instalaciones del Tribunal de Justicia Municipal, a donde ingresó poco después de las 02:30 horas del domingo 18 de enero.

Al lugar llegaron familiares del joven y se percataron que se encontraba en perfecto estado de salud, pero horas después les informaron que fue trasladado a las instalaciones de la Cruz Roja y de ahí al Hospital General de la Secretaría de Salud por la gravedad de las lesiones que presentaba en la cabeza.

La mañana de este martes su hermana Alejandra confirmó el deceso y anunció que los servicios fúnebres se realizarían desde este martes por la noche.

La Fiscalía General del Estado confirmó que se inició una investigación por la muerte del joven, pero sin dar más detalles.

Para la tarde de este martes, las autoridades municipales preparaban una rueda de prensa para dar a conocer el informe policiaco de lo ocurrido, sin embargo fue cancelada y tampoco dieron a conocer los motivos.

En tanto, el regidor Luis Alberto Ortiz Zorrila exigió realizar una investigación a fondo sobre los hechos que lleven a deslindar las responsabilidades de las autoridades de Torreón, pero también una sanción si se comprueba la culpabilidad de los policías que llevaron a cabo la detención del joven o quiénes lo tuvieron bajo resguardo en la cárcel municipal.