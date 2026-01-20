Levantan a la influencer La Nicholette en Culiacán; su Cybertruck grabó el secuestro (Video)

CULIACÁN, Sin. (apro).- La influencer La Nicholette fue privada de su libertad por un par de jóvenes en la zona de la Isla Musalá, sector en donde tiene su domicilio el gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

El evento quedó grabado por la videocámara del vehículo de la joven, una Cybertruck color lila que quedó abandonada en el sitio.

En el video se observa cuando un joven con su rostro cubierto y un arma larga evita que la joven suba al vehículo. Luego, otra persona le ayuda para obligarla a subir a un sedán blanco.

La influencer es conocida como “La Muchacha del Salado”, mismo nombre de una sindicatura al oriente de Culiacán.

Medios locales reportaron que el crimen se registró alrededor de las 17:00 horas en la avenida Tachiquilte y la calle San Esteban del fraccionamiento Musala.

La violencia contra mujeres ha ido en escalada en la entidad, donde se han reportado siete asesinatos de mujeres en lo que va de enero, seis de ellos fueron tipificados como feminicidios.

¿A qué se dedica La Nicholette?

Nicole Pardo, de 25 años, tiene cuentas en diversas redes sociales como Instagram, donde reúne a 164 mil seguidores, Snapchat, Twitch y YouTube, donde muestra aspectos como sus negocios, la compra de vehículos de lujo y su participación en diversos eventos.

También genera contenido para adultos en el sitio Onlyfans.