Matan a dos hombres y a una mujer en Álamo, Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- Una agresión armada registrada la tarde de este martes en el municipio de Álamo, al norte de Veracruz, dejó un saldo de tres personas fallecidas.

En el sitio conocido como Estero del Idolo, asesinaron a dos hombres, mientras que una mujer perdió la vida cuando era trasladada a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con reportes policiales, el ataque ocurrió por la tarde en las inmediaciones de la plaza del ejido, un punto utilizado para la comercialización de cítricos. El informe preliminar indica que las víctimas realizaban labores de compra cuando fueron atacadas.

Las detonaciones alertaron a comerciantes, quienes buscaron resguardarse, mientras que los agresores huyeron con rumbo desconocido. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.

En otro caso, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo autorización judicial para realizar un cateo en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, donde aseguró hidrocarburo presuntamente de procedencia ilegal.

Durante el operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron aproximadamente 29 mil 500 litros de hidrocarburo, almacenados en 38 contenedores de plástico con rejilla metálica y cinco contenedores de plástico adicionales, además de un vehículo.

En las acciones participaron peritos del Centro Federal Pericial Forense, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, quienes brindaron seguridad perimetral.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las diligencias para determinar responsabilidades.