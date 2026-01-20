Muere la influencer Dulce Enríquez tras accidente vial con edil de Huatulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La influencer oaxaqueña Dulce Enríquez falleció el lunes 19 de enero, a causa de las lesiones que sufrió en un accidente automovilístico diez días antes, cuando la camioneta en la que viajaba junto con Julio Cárdenas, el presidente municipal de Santa María Huatulco, se volcó en la carretera.

La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca confirmó el fallecimiento de la joven de 23 años, que tenía más de 100 mil seguidores en la red social de Instagram, en donde subía consejos de belleza.

A través de sus redes sociales, el edil de Santa María Huatulco, del Partido Verde Ecologista de México, lamentó el fallecimiento de Dulce Enríquez, derivado del accidente ocurrido el pasado 9 de enero.

“A su familia y seres queridos expreso mis más sinceras condolencias y, con responsabilidad y sensibilidad, ofrezco mi solidaridad en este momento de dolor”, se lee en un comunicado firmado por Julio Cárdenas Ortega, presidente municipal de Santa María Huatulco.





Mientras la joven permanecía hospitalizada, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca inició una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente y determinar quién conducía el vehículo al momento del percance, si el edil o su chofer y escolta.

¿Cómo fue el accidente automovilístico por el que perdió la vida Dulce Enríquez?

El pasado viernes 9 de enero, el edil Julio Cárdenas, la influencer Dulce Enríquez y un escolta del presidente municipal resultaron lesionados cuando el vehículo en el que viajaban con dirección a la Ciudad de Oaxaca se salió del camino y se volcó sobre el libramiento a Ocotlán de Morelos, a la altura del municipio de Santo Tomás Jalieza, en los Valles Centrales del estado.

El accidente se registró en la mañana, alrededor de las 8:00 horas, en el kilómetro 05+900 de la carretera Barranca Larga–Ventanilla. La camioneta en la que se trasladaban cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia trasladaron a los lesionados a un centro médico para su atención especializada. La joven presentó traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones, por lo que permaneció en estado grave y bajo cuidados intensivos.

Ese mismo día, el gobierno de Oaxaca informó sobre el accidente que sufrió el presidente municipal, aunque sin revelar la identidad de sus acompañantes, que más adelante fue difundida por medios de comunicación locales.

El martes 20 de enero, en entrevista con el director de la Organización Radiofónica de Oaxaca, Humberto Cruz Matías, el edil compartió que tras el accidente fue sometido a una cirugía y presenta fracturas, pero está en recuperación para retomar de manera gradual sus actividades.

En la conversación, el funcionario subrayó que el apoyo hacia la familia de la víctima será a título personal y no con recursos públicos.

Asimismo, Julio Cárdenas dijo que se mantiene en total disposición para colaborar con las investigaciones correspondientes, aunque informó que hasta el momento no ha sido requerido formalmente por la fiscalía estatal. No obstante, reiteró que acudirá cuando sea llamado.