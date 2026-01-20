Nueva denuncia contra alcaldesa de El Oro; secretario de Gobierno niega que Morena la proteja

TOLUCA, Edomex., (apro) .- Alfonso Carmona Castro, secretario del ayuntamiento de El Oro, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México por la sustracción de sellos y papelería oficial de su oficina, presuntamente por parte de la alcaldesa, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, ante la posibilidad de que, con ellos, se consumen otros delitos como la usurpación de funciones o falsificación de documentos.

La presidenta municipal morenista ya tiene una denuncia por la presunta apropiación ilegal de las cuentas bancarias del ayuntamiento, una petición de revocación de mandato suscrito por la mayoría del cabildo, y el descontento de los habitantes por la deficiencia en la prestación de servicios públicos.

Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, reconoció que el conflicto está llegando a una situación límite y negó que Morena pretenda proteger a la edil, en razón de su filiación, de confirmarse las irregularidades.

Carmona Castro afirmó que el presunto robo de sellos y papelería habría sido ordenado por la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza y ejecutado por la secretaria de Procesos del ayuntamiento, el 12 de enero pasado, por lo que se deslindó de cualquier documento emitido, sin su firma autógrafa, a partir de esa fecha.

Esta acusación se suma a la planteada en días anteriores por Carlos Felipe Sánchez Florentino, tesorero municipal de El Oro, quien señaló a la alcaldesa de apoderarse ilegalmente de las cuentas bancarias del ayuntamiento desde el 19 de diciembre pasado.

También a las acusaciones y manifestaciones de la población por múltiples fallas en la prestación de servicios públicos, como la recolección de basura, suministro de agua potable, dotación de energía eléctrica y el cierre del rastro municipal.

A principios de noviembre pasado, un grupo mayoritario de integrantes del cabildo: el síndico morenista Ubaldo Velázquez; la segunda regidora ecologista, Melissa González; la tercera regidora, Claudia Moreno; el cuarto regidor, José Dolores; la quinta regidora priista, Fernanda Aldana; la sexta regidora panista, Erika Rodríguez; y el séptimo regidor tricolor, Agustín Bastida, solicitó al Congreso local la destitución de Díaz Peñaloza.

Los ediles acusaron a la presidenta municipal de presunto incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, desvío de recursos públicos, y de tener en el caos y la ingobernabilidad al municipio.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, reconoció que el conflicto ha escalado, de manera que ya está llegando “a una situación límite” que requiere una solución a la brevedad.

Negó que exista la intención de Morena de proteger a Juana Elizabeth Díaz Peñaloza de las acusaciones en su contra: “La instrucción de la gobernadora siempre ha sido tratar de manera institucional a los 125 municipios, así lo hemos hecho para bien y para mal, en términos de garantizar que quien comenta alguna irregularidad, pues ni modo, se va a tener que atener a las consecuencias; nada que ver con el tema partidario”, afirmó.

El caso, expuso, se está atendiendo, pero ha resultado complicado porque en el conflicto existen muchas diferencias. Primero, detalló, al interior del cabildo; segundo, algunos integrantes del cabildo están enemistados con los funcionarios del ayuntamiento; y la molestia de la ciudadanía que se ha quejado por los servicios.

“Estamos hablando, platicando con ellos... tienen que incluirse todos, resolver el tema de gobernabilidad interna del cabildo, de los funcionarios con el cabildo y los servicios de la población, para que, esperemos en estos días, tengamos una solución”, manifestó.

Lo más importante, consideró, “es devolver la estabilidad al ayuntamiento para que la gente no se vea afectada por posibles disputas políticas o por ineficiencia, pero estamos en eso”.

Desde su punto de vista, los señalamientos por presuntos malos manejos financieros de la alcaldesa también son parte de las diferencias políticas. “Las tenemos que resolver conforme a la ley. Si hay denuncias y si hay que tomar decisiones, se van a tomar, no lo vamos a dejar”, insistió.