Reforzarán la seguridad en Tamaulipas tras presunta desaparición de convoy de tráilers

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- Mientras en redes sociales trascendió la desaparición en carreteras tamaulipecas de un convoy de tráilers que transportaban vehículos de importación, el gobernador Américo Villarreal Anaya anunció el fortalecimiento de la estrategia estatal de seguridad con enfoque humanista, preventivo y de coordinación interinstitucional.

Aseguró que la entidad ha entrado en una fase clave para consolidar la paz, reducir la incidencia delictiva y recuperar la confianza ciudadana.

El gobernador sostuvo que los indicadores oficiales muestran una reducción sostenida en los delitos, particularmente en los de alto impacto, además de una mejora en la percepción ciudadana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, donde la zona sur del estado figura entre las más seguras del país.

“Hoy la gente vuelve a viajar con confianza, la economía crece, el turismo supera metas históricas y la vida social se recompone”, afirmó Villarreal Anaya, al asegurar que la seguridad se mide no sólo en cifras, sino en la vida cotidiana de las y los tamaulipecos.

Desaparece convoy de tráilers

Sin embargo, ha trascendido la desaparición de un convoy de ocho tráilers que salió el pasado domingo desde Matamoros rumbo a Puebla. Transportaban autos usados de importación y se perdió todo contacto con los conductores cuando tomaron la carretera a Soto La Marina, rumbo al sur del estado. Familiares de algunos conductores señalaron que no han tenido contacto con ellos desde que accedieron a esa carretera.

En tanto que el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que no se cuenta con un reporte formal que permita establecer que el hecho ocurrió en territorio tamaulipeco, por lo que el caso se mantiene en etapa de verificación.

“No lo tenemos hasta el momento; no podemos decir que haya ocurrido porque no hay certeza.”

Explicó que ya se realizan acciones para corroborar la información, incluida la localización de personas señaladas como presuntas afectadas.