Un muerto y tres heridos en el inicio de la semana en Cuernavaca y Jiutepec

En la colonia Puerta del Sol fue asesinado a balazos un hombre que se trasladaba en una camioneta. Foto: Cortesía Voces Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Cuernavaca y Jiutepec tuvieron un inicio de semana violento, pues en un solo día se registraron una persona fallecida y al menos tres más lesionadas. El homicidio ocurrió en las inmediaciones de una conocida plaza comercial de la capital de Morelos. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Los hechos se registraron en municipios que mantienen altos índices de violencia y que actualmente son gobernados por José Luis Urióstegui Salgado, en Cuernavaca, y Eder Rodríguez Casillas, en Jiutepec, ambos emanados del Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con PRI y PRD.

En Cuernavaca, uno de los primeros reportes ocurrió cuando un conductor de transporte por aplicación solicitó auxilio en las inmediaciones de Plaza Galerías tras resultar herido durante un intento de asalto en la colonia Tulipanes.

De acuerdo con los informes, dos sujetos lo interceptaron y uno de ellos le disparó. A pesar de la lesión, el conductor logró trasladarse por sus propios medios hasta el centro comercial, donde fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital.

Más tarde, sobre la avenida Emiliano Zapata, en la colonia Antonio Barona, autoridades localizaron a un joven con visibles golpes en el cuerpo, atado a un poste y con una cartulina colocada. El hombre fue auxiliado por elementos policiales y trasladado a un hospital para recibir atención médica. No se informó sobre la detención de personas relacionadas con este hecho.

El tercer episodio se registró en la colonia Puerta del Sol, donde un individuo que viajaba a bordo de una camioneta fue atacado con arma de fuego en la calle Paseo de los Cipreses, a unos metros de una plaza comercial. La víctima murió en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Por otra parte, en el municipio de Jiutepec, durante la madrugada del martes, vecinos de la colonia Civac reportaron la presencia de un hombre con el rostro severamente golpeado. El individuo fue auxiliado por habitantes del lugar y posteriormente resguardado por la Policía Municipal mientras recibía atención básica.

Un video del momento comenzó a circular en redes sociales, lo que dio lugar a diversas versiones sobre lo ocurrido. En el sitio, el hombre señaló que las lesiones fueron producto de una caída, versión que no pudo ser confirmada. De manera extraoficial, autoridades municipales indicaron que el individuo podría estar relacionado con un presunto robo de cable; sin embargo, no se presentaron denuncias formales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos registrados en ambos municipios.