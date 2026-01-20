Volcadura de tráiler con toneladas de basura en Nicolás Romero, Edomex, genera caos vial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La volcadura de un tráiler que transportaba alrededor de 40 toneladas de basura, la mañana de este 20 de enero, provocó afectaciones en la circulación vehicular de la avenida 20 de Noviembre, en Nicolás Romero, Estado de México.

De acuerdo con autoridades locales la unidad, que se dirigía hacia los depósitos de basura de Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, quedó volcada sobre su costado tras perder el control al tomar una curva pronunciada. En consecuencia, gran parte de los residuos terminó esparcida sobre la carpeta asfáltica, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad para prevenir accidentes.

La avenida 20 de Noviembre es un punto estratégico para el tránsito local, especialmente para quienes viajan hacia el municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza, por lo que desde primeras horas del día se registraron filas de vehículos y avance intermitente. Actualmente, solo un carril permanece habilitado, lo que mantiene el flujo vehicular lento.

Maniobras de limpieza y retiro

Tras el incidente elementos de tránsito municipal, Protección Civil y cuerpos de emergencia acordonaron la zona y comenzaron las labores de limpieza. Se prevé la llegada de otra unidad de carga para realizar el traspaso de los desechos.

Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad. El conductor fue atendido en el lugar por paramédicos y presentó únicamente golpes menores, sin necesidad de traslado hospitalario.

Recomendaciones y seguridad vial

Ante la situación, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de limpieza. Asimismo, emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Respetar los señalamientos y las indicaciones del personal de tránsito que se encuentra en el lugar.

Disminuir la velocidad al circular por tramos con reducción de carriles o presencia de maquinaria pesada.

Mantener distancia entre vehículos, ya que la presencia de residuos puede provocar derrapes.

Planear rutas alternas y considerar tiempos de traslado más largos, especialmente en horas de mayor afluencia.

Para conductores de transporte pesado, se recomienda extremar precauciones en curvas y pendientes, revisar el estado de las unidades y asegurar adecuadamente la carga.

Las autoridades locales reiteraron que la avenida 20 de Noviembre es un tramo de alta afluencia vehicular y advirtieron que las labores podrían prolongarse durante varias horas.