Activan plan de contingencia por llegada de tercera tormenta invernal en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- El gobierno de Coahuila alertó por la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada con el ingreso de los frentes fríos 30 y 31, los cuales estarán acompañados de una masa de aire ártica que provocará el descenso drástico de temperatura que podría llegar hasta los 10 grados bajo cero en las zonas altas y 5 bajo cero en varias ciudades.

Los efectos de estas condiciones climáticas se sentirán desde el viernes 23 al domingo 25 de enero, por lo que las autoridades de Coahuila señalaron que, ante la posibilidad de vientos fuertes a muy fuertes, chubascos y la posible caída de nieve o lluvia engelante, principalmente en la zona norte y carbonífera, aunque en todo el estado se reflejará la disminución de temperatura.

En los municipios donde se estima la caída de lluvia en engelante y aguanieve son los de Arteaga, Saltillo, Ramos Arizpe, General Cepeda, así como Ocampo, Sierra Mojada y Cuatrociénegas. La caída de nieve se estima en puntos de mayor altitud como las sierras y el área de Laguna del Rey.

Las autoridades anunciaron la habilitación de la Red Estatal de Refugios Temporales, integrada por 100 espacios en todo el estado y con una capacidad para atender a 10 mil personas. Estos lugares cuentan con espacios seguros y cobijas, y son atendidos por las unidades municipales de Protección Civil.

Durante estas condiciones de la tercera tormenta invernal, el personal de la subsecretaría de Protección Civil del Estado realizará recorridos preventivos para identificar personas en situación de calle o vulnerabilidad, se entregarán cobijas, ofrecerán traslado voluntario a refugios temporales y brindarán orientación para reducir riesgos.

También se emitieron recomendaciones a la población, en particular para evitar el uso de anafres, braceros o carbón dentro de las viviendas, o utilizar calentadores solo en espacios ventilados.

Las autoridades estatales pidieron estar atentos con los menores de edad y adultos mayores, así como de las personas con enfermedades crónicas, y reportar situaciones de riesgo o personas expuestas al frío a través del teléfono de emergencia 911.