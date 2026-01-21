Atacan a balazos la casa del coordinador de Movimiento Ciudadano en Miacatlán

CUERNAVACA, Mor. (apro).-En Morelos, el domicilio de Elías Morán, empresario, productor del campo y comisionado municipal de Movimiento Ciudadano en Miacatlán, fue objeto de un ataque armado. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes.

Miacatlán se localiza a 43.5 kilómetros de Cuernavaca, capital del estado, y forma parte de la región sur poniente de Morelos. El municipio es gobernado por Francisco León y Vélez Arriaga, quien obtuvo el triunfo en las elecciones del 2 de junio de 2024 bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC).

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque ocurrió durante la madrugada del martes, poco después de la 1:00 horas, cuando sujetos no identificados realizaron disparos contra la fachada del inmueble y posteriormente se retiraron del lugar. Tras las detonaciones, vecinos de la zona reportaron los hechos a los números de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Miacatlán acudieron al sitio como primeros respondientes y confirmaron la presencia de impactos de arma de fuego en un portón color café, propiedad del afectado.

Tras el reporte, se implementó un operativo en la zona.

El informe policial fue emitido a las 02:05 horas, lo que permitió el aseguramiento del inmueble y la notificación a la Fiscalía General del Estado para la apertura de la carpeta de investigación.

De acuerdo con personal de la dependencia, encabezada por el fiscal Fernando Blumenkron, no existen amenazas directas ni antecedentes de advertencias previas relacionadas con una posible agresión.

Hasta el cierre de esta información, no se ha informado sobre el móvil del ataque ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

Movimiento Ciudadano de Morelos condena ataque armado en Miacatlán

Movimiento Ciudadano de Morelos, presidido por Jessica Ortega de la Cruz, condenó el ataque armado registrado contra el domicilio de Elías Morán, comisionado municipal del partido en Miacatlán y ex candidato a la presidencia municipal.

A través de un comunicado, el instituto político rechazó cualquier acto de violencia como mecanismo de intimidación o presión contra actores políticos y sociales, al señalar que este tipo de hechos vulnera la seguridad y la convivencia democrática.

En su posicionamiento, Movimiento Ciudadano exigió a las autoridades competentes el esclarecimiento inmediato y exhaustivo de los hechos, así como la identificación y sanción de los responsables conforme a la ley.

Asimismo, expresó su solidaridad y respaldo a Elías Morán y a su familia, y aseguró que dará seguimiento puntual al caso hasta que existan resultados por parte de las instancias correspondientes.

Finalmente, reiteró su compromiso con la construcción de un Morelos en paz, con justicia, legalidad y condiciones de seguridad para la ciudadanía.

Registran dos agresiones armadas en Cuautla y Jantetelco; un muerto y dos heridos

Dos hechos de violencia armada ocurridos en distintos momentos de este mismo martes en municipios del oriente de Morelos dejaron como saldo una persona fallecida y dos más lesionadas, de acuerdo con información oficial.

En Cuautla, municipio situado a 54.4 kilómetros de Cuernavaca, la capital del estado, y ubicado en la región oriente de Morelos, es actualmente gobernado por Jesús Corona, quien llegó a la presidencia municipal abanderado por el Partido Acción Nacional, en alianza con el PRI, el PRD y Redes Sociales Progresistas.

Durante la madrugada, en la colonia Emiliano Zapata del municipio de Cuautla, se reportaron detonaciones de arma de fuego que derivaron en la movilización de cuerpos de seguridad. En el lugar fueron localizadas dos personas con heridas por proyectil; personal de emergencias médicas confirmó el fallecimiento de un hombre, mientras que una mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Más tarde, cerca del mediodía, se registró otra agresión armada en el poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco. El ataque ocurrió sobre la carretera Jantetelco–Jonacatepec, a la altura de una zona comercial dedicada a la venta de madera. Un hombre resultó lesionado y fue atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron a un centro hospitalario para su valoración médica.

El municipio de Jantetelco se localiza en la región oriente del estado de Morelos, a una distancia aproximada de 81 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca. Actualmente, es gobernado por Ángel Augusto Domínguez Sánchez, quien encabeza la administración municipal bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En ambos casos, los presuntos agresores se dieron a la fuga antes del arribo de las autoridades. La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes e inició las carpetas de investigación para establecer las circunstancias de los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.



