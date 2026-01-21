Audiencia inicial de Jaime Bonilla por el caso Next Energy será el 5 de marzo

ENSENADA, BC (apro).- En Baja California está aún por desahogarse la audiencia inicial con el exgobernador Jaime Bonilla Valdez en el caso de la empresa Next Energy, además de que a la fecha hay 13 personas involucradas en el caso, señalaron autoridades del gobierno estatal.

Juan José Pon, consejero jurídico del gobierno de Baja California, lo declaró este miércoles 21 de enero durante la conferencia matinal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, realizada en el municipio de Tijuana, y luego de darse a conocer la detención del director de dicha compañía, Eugenio Javier Maiz Domene.

Eugenio Maiz fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes por su presunta responsabilidad en un fraude relacionado con un contrato público de largo plazo; de acuerdo con la prensa local, en 2019 el Ayuntamiento de Aguascalientes firmó un contrato con Next Energy por aproximadamente 7 mil 800 millones de pesos, con pagos proyectados hasta 2050.

La empresa recibió alrededor de 500 millones de pesos, pero no entregó el servicio ofrecido. A Maiz incluso se le acusa de cohecho, pues al parecer intentó sobornar con medio millón de pesos para cada guardia que lo acompañaba, además de que los amenazó por no aceptar el dinero, por lo que obtuvo una segunda orden de aprehensión.

Pon Méndez confirmó la detención de Maiz Domene y recordó que fue por un contrato similar al de Baja California para la venta de energía a través de un parque fotovoltaico.

“Es importante señalar que son los mismos actores, el mismo modus operandi que ocurrió en Baja California. Actuamos de manera muy oportuna… y a la fecha hemos evitado un daño patrimonial al Estado de más de 6 mil 128 millones de pesos. Continuaremos realizando todas las acciones legales que sean necesarias a efecto de dar por culminado este proceso”, dijo.

Sobre el estatus de los juicios, el abogado indicó que actualmente hay 13 personas involucradas en la entidad, tres autos de vinculación a proceso, así como ocho autos de apertura a juicio oral.

“Están pendientes por desahogarse dos audiencias iniciales, entre las cuales se encuentra la del exgobernador (Jaime Bonilla Valdez), así como también la del señor Eugenio (Maiz)”, y refirió que la del exmandatario sería el próximo 5 de marzo, y la del segundo para el 11 de febrero en Mexicali.

El pasado 17 de septiembre de 2025, Jaime Bonilla Valdez -actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT)- no acudió a la audiencia en la que la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) le imputaría los cargos por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Durante el periodo de gobierno de Bonilla Valdez (2019-2021) fue firmado el contrato con Next Energy y Banca Afirme, a pesar de no contar con permisos de uso de suelo en Mexicali ni los correspondientes al gobierno federal.

Y el pasado 8 de diciembre de 2025, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por tres años al exmandatario estatal para ocupar cualquier cargo público; la denuncia fue elaborada en la Secretaría Anticorrupción, pero se turnó al TEJA al considerar que se trataba de una falta grave.

Dicho procedimiento administrativo sancionatorio es por el contrato indicado, pues no tenía la atribución para ello al ser una facultad exclusiva del gobierno federal.