Captan a secretario de Seguridad de Atlatlahucan en patrulla, de civil y acompañado de mujer

El secretario de Seguridad de Atlatlahucan vestido de civil y acompañado de una mujer, a bordo de una patrulla. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- Rodrigo Flores Ramírez, secretario de Seguridad Pública de Atlatlahucan, fue captado en Cuautla conduciendo una patrulla oficial de la Policía Morelos, vestido de civil y acompañado de una mujer, hecho por el que se investiga un presunto uso indebido de recursos públicos.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde panista Agustín Toledano Amaro, minimizó la situación y salió en defensa del funcionario.

El registro fue difundido a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde se observa la patrulla con número económico 00023 estacionada sobre la calle Gabriel Tepepa, en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Cuautla.

En las imágenes se aprecia que el funcionario conducía la unidad sin portar uniforme ni identificación visible; en el asiento del copiloto viajaba una mujer, también vestida de civil.

Durante la grabación, un reportero de la región se aproximó al vehículo y cuestionó por qué una persona vestida de civil conducía una patrulla oficial. Flores Ramírez respondió: “La voy a llevar al mecánico”, antes de retirarse del lugar sin ofrecer mayores explicaciones.

Tras la difusión del video, el hecho generó reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que el secretario de Seguridad Pública se encontrara, en horario laboral, en un municipio distinto al de su adscripción, acompañado de una mujer vestida de civil y utilizando una patrulla oficial. También se registraron comentarios sobre su presentación personal, así como la circulación de contenidos de carácter satírico en plataformas digitales.

Gobierno de Atlatlahucan minimiza conducta de funcionario

Tras la difusión del material, el Gobierno Municipal de Atlatlahucan informó, mediante un comunicado oficial, que el área de Asuntos Internos practicó exámenes toxicológicos al personal involucrado, cuyos resultados fueron negativos.

El documento fue emitido por la administración encabezada por el alcalde Agustín Toledano Amaro, postulado por el PAN.

En el mismo posicionamiento, el edil descartó irregularidades relacionadas con el consumo de sustancias; no obstante, reconoció fallas en la conducta del funcionario, particularmente en su presentación personal y en el uso de una unidad oficial. “Lamentablemente, su forma de vestir no es la adecuada, pero considero que no tenemos que ser tan exigentes en ese tema. Su error fue ir en una patrulla”, expresó en el comunicado.

La postura del gobierno local acotó el caso a una falta administrativa, sin detallar si se aplicarán sanciones complementarias ni si se revisarán los protocolos internos de control y uso de vehículos oficiales. El posicionamiento fue difundido bajo el sello institucional “Acciones por ti, Progreso para Todos”.

Gobierno estatal abre investigación de oficio

Posteriormente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que el área de Asuntos Internos del gobierno estatal inició de oficio un procedimiento administrativo relacionado con el titular de Seguridad Pública de Atlatlahucan, al confirmarse su participación en el hecho.

En declaraciones a medios, el funcionario estatal señaló que la determinación se tomó con base en elementos que ya obran como evidencia.

“Hoy van a ir a Asuntos Internos porque la tomamos de oficio. En este caso, consta en evidencia que sí es el secretario de Seguridad Pública de Atlatlahucan, por lo que Asuntos Internos hará lo consecuente”, afirmó.

Urrutia Lozano recordó que el gobierno de Morelos mantiene convenios de colaboración con diversos municipios mediante los cuales se entregan patrullas estatales en comodato, lo que implica responsabilidades específicas en su uso, resguardo y supervisión. Añadió que el procedimiento permitirá esclarecer los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades conforme a la normatividad vigente.

Ciudadanía exigen destitución del secretario de Seguridad municipal

Habitantes del municipio de Atlatlahucan solicitaron la destitución del titular de la Dirección de Seguridad Pública, Rodrigo Flores, al señalar un incremento en los índices delictivos desde su nombramiento.

De acuerdo con los inconformes, delitos como el robo a casa habitación, robo de vehículos y extorsión se han vuelto más frecuentes, situación que atribuyen a la falta de una estrategia efectiva de prevención del delito.

También expusieron señalamientos internos dentro de la corporación municipal por presuntos malos tratos y retrasos en el pago de salarios a elementos que no acatan instrucciones ajenas a sus funciones.

Frente a este panorama, los habitantes demandaron la salida del funcionario y una revisión integral del área de Seguridad Pública, al considerar que su gestión no ha generado resultados en materia de seguridad.