Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, confirma que lo investiga la FGR

Carlos Torres Torres, exencargado de proyectos estratégicos en la administración de su exesposa, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Foto: Facebook: Carlos Torres

ENSENADA, B.C., (apro) .- Carlos Torres Torres, exencargado de proyectos estratégicos en la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y del alcalde Ismael Burgueño, confirmó que sí lo investiga la Fiscalía General de la República (FGR) e insistió en la postura de que “es una denuncia anónima” y no “una investigación basada en hechos”.

El exfuncionario honorario, y con quien inició la cancelación de visas para políticos en Baja California desde el 10 de mayo de 2025, lo respondió mediante una carta enviada a la prensa, luego de que el martes 20 de enero, la Unidad de Investigación N+Focus revelara el contenido de la carpeta de investigación en su contra.

De acuerdo con la información, Torres presuntamente pertenecería a una red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en Baja California, además de que supuestamente habría aceptado sobornos de 150 mil dólares mensuales (cerca de 3 millones de pesos al cambio de hoy) por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Mexicali, en el primer periodo como alcaldesa de Norma Bustamante.

Esto, para permitir que el cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), pudiera operar en la entidad; también se acusa que Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, sería el presunto líder de la red.

Lo anterior, en la denuncia presentada el 11 de junio de 2025 en la Fiscalía de Delincuencia Organizada; el citatorio a comparecer fue filtrado a las redes sociales, junto con el de otros políticos locales.

El pasado 20 de noviembre de 2025, Marina del Pilar, durante su conferencia del día, aseguró que su expareja no había sido notificada oficialmente por la FGR y calificó de “muy extraña” la filtración de dichos citatorios.

Carlos Torres, en su comunicado, enviado durante la noche del martes 20 de enero, enfatizó el anonimato de la denuncia.

“El origen de dicha información es una denuncia anónima. Es vital distinguir que no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro. Respeto profundamente el trabajo de las instituciones y el debido proceso. Por ello, manifiesto mi total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada que ocultar. Es fundamental que esta situación se esclarezca a fondo y con celeridad”, aseguró.

Justificó que la naturaleza de la denuncia anónima “permite que cualquier persona pueda señalar sin presentar pruebas y sin dar la cara”.

“Sin embargo, confío plenamente en que la investigación de la Fiscalía servirá precisamente para desestimar estas falsedades y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento”, agregó.

Carlos Torres lamentó que las personas cercanas a él “resulten lastimadas sin ninguna razón”, en lo que llamó “pagando costos injustos derivados de mi paso por la vida pública”.

Por último, afirmó que no ha dado “un paso atrás” y que ha dejado la actividad política.

“Tengo la posibilidad y el tiempo para atender este tema, esclarecer cualquier señalamiento y, sobre todo, defender plenamente mi honor y la tranquilidad de mi entorno”, concluyó.