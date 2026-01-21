“Confío en la FGR”: Marina del Pilar ratifica investigación contra Carlos Torres

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su exesposo, Carlos Torres, quien es investigado por la FGR. Foto: Facebook: Carlos Torres

ENSENADA, B.C. (apro) .- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que sí sabía del expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) contra su exesposo, Carlos Torres Torres, y aseguró que tiene confianza en la investigación para esclarecer los hechos.

La mandataria estatal lo declaró durante su conferencia matinal realizada este miércoles 21 de enero, en el municipio de Tijuana, tras el cuestionamiento de la prensa sobre la publicación hecha por la Unidad de Investigación N+Focus, en torno a la presunta red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en la región, en la que presuntamente participaría Carlos bajo el liderazgo de su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

Según la carpeta, Carlos al parecer recibía sobornos de 150 mil dólares mensuales (alrededor de 3 millones de pesos al cambio de hoy) por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Mexicali; esto, para permitir que el cártel de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), pudiera operar en la entidad.

Marina del Pilar recordó que su expareja ya emitió un posicionamiento desde la noche del martes, además de enfatizar que la FGR es una institución “sumamente seria” y que hará “una investigación a profundidad” con el fin de “esclarecer los hechos”.

“¿Si conocía esa denuncia? Todos la conocíamos. Ustedes también la conocían: se trata del mismo tema de aproximadamente hace un mes, mes y medio, donde salieron unos citatorios filtrados y demás que estuvieron en medios de comunicación”, recordó.

La gobernadora mencionó que es la misma carpeta de una denuncia anónima y que la FGR tiene “la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia”, aunque se trate de las de este tipo.

“Confío en la Fiscalía General de la República, así es. Confío en la Fiscalía General de la República y confiamos en que se va a llevar a cabo una investigación serie, responsable, para esclarecer cualquier situación”, reiteró Marina del Pilar sobre el tema.