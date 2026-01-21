Detienen a siete policías municipales de Panixtlahuaca, Oaxaca, por asesinato de niño de 10 años

Elementos de la Policía Municipal de San Miguel Panixtlahuaca, detenidos por el homicidio de un niño de 10 años. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) confirmó la detención de siete elementos de la policía municipal de San Miguel Panixtlahuaca por el asesinato de un menor de 10 años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos sucedieron el pasado 18 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba en inmediaciones de la cancha de fútbol del Barrio de Guadalupe, en San Miguel Panixtlahuaca.

Testimonios de los hechos precisan que al sitio llegaron elementos de la policía municipal, en reacción, la víctima y las personas con las que estaba, corrieron, pero fueron perseguidos. Momentos más tarde se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Durante la mañana del día siguiente (19 de enero de 2026), localizaron el cuerpo sin vida de la víctima, quien se encontraba a orillas del río de la población, a la altura de la colonia Cristo Rey.

A partir de estos hechos, las autoridades municipales dieron intervención a la FGEO que abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, además de realizar los trabajos ministeriales y periciales correspondientes, por los cuales se detuvo a siete elementos de la policía municipal, mientras avanzan las investigaciones.

La Fiscalía aseguró que actúa de manera inmediata y para evitar la impunidad en los hechos delictivos, principalmente contra los que atenten contra la seguridad y la vida de las infancias, por lo que llevamos a cabo labores ministeriales para dar con los responsables.

Es por ello que, en una acción inmediata conforme a los primeros resultados de las investigaciones iniciales, la Fiscalía detuvo a los elementos, a quienes investiga para establecer el grado de responsabilidad que pudieran tener en la comisión de estos hechos.