Ejecutan a policía de Cunduacán en jornada de violencia en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Un policía municipal de Cunduacán fue ejecutado este miércoles durante una jornada de violencia registrada en distintos puntos de Tabasco, de acuerdo con reportes difundidos en redes sociales.

El crimen ocurrió en esa localidad, ubicada a 34 kilómetros de Villahermosa, donde el agente fue atacado a balazos mientras se encontraba en funciones en la biblioteca pública.

El Ayuntamiento de Cunduacán informó que el uniformado fue asesinado en el cumplimiento de su deber.

En portales digitales se reportó que el policía fue ejecutado por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta.

En ese mismo municipio, usuarios de redes sociales informaron de otro ataque armado que habría dejado una persona muerta y dos más heridas, así como el hallazgo de otro cuerpo en un punto distinto de la localidad.

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada o desmentida por la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET).

Además, por la mañana se reportó un enfrentamiento armado entre elementos policiacos y civiles armados en la comunidad de Chichicapa, municipio de Comalcalco, sin que hasta el momento exista información oficial sobre los hechos.

En Villahermosa, cuentas en internet difundieron que dos hombres fueron ejecutados por motociclistas armados en el fraccionamiento Lagunas, de Ciudad Industrial, ataque del que se desconocen hasta ahora los motivos y que tampoco ha sido confirmado por autoridades estatales.

Previamente, también en la capital tabasqueña se reportó que dos hombres fueron asesinados frente a una notaría pública, hecho que presuntamente ocurrió a plena luz del día, sin que exista hasta ahora posicionamiento oficial de las autoridades.

Asimismo, en grupos vecinales y páginas de monitoreo ciudadano se difundió el hallazgo de un cuerpo con impactos de bala en el patio de un domicilio particular, sin que se precise el municipio ni la identidad de la víctima.

Las versiones difundidas en redes sociales dan cuenta de una jornada particularmente violenta en la entidad.