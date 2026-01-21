Enfrentamiento entre civiles y policías deja dos heridos y seis detenidos en Hidalgo (Video)

HIDALGO (apro) .- Un enfrentamiento a pie de tierra, a golpes, entre civiles y un policía del municipio rural de Acaxochitlán, Hidalgo, derivó en una persecución, detonación de armas de fuego, dos heridos y el aseguramiento de seis personas, así como vehículos abastecidos con combustible presuntamente robado.

Un video, que se difundió en redes sociales, registró lo que inicialmente se denominó como una riña entre policías y civiles en la comunidad de Tepepa. En la primera escena se observa a un agente en la reyerta con cuatro sujetos que intentaban someterlo en el suelo, a donde cayó por los golpes que le propinaron con los puños y con un objeto contuso.

En el clip de un minuto con 15 segundos se escuchan detonaciones y se observa a un segundo agente, con arma en mano, que intentaba aproximarse, mientras gritaba: “¡Ya!”, al tiempo que compañero era golpeado.

Otra voz, de alguien que no aparece en la filmación, exclamaba: “¡Aguanta, poli; aguanta!”, para intentar que no avanzara, mientras los cuatro civiles continuaban sobre el otro agente, a quien uno de ellos lo increpó para darse “un tiro”, mientras lo mantenían en el piso de un terreno rural.

Las escenas continuaron entre recriminaciones de los individuos, ya al cierre con uno solo, el que carga el objeto contuso, contra el oficial, que se observa rebasado, tratando de cubrir los golpes con los antebrazos, hasta que el video se corta.

Con base en la versión de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), los hechos iniciaron cuando elementos de la Policía Municipal de Acaxochitlán detectaron un vehículo que ingresaba al poblado de Tepepa con estrobos de emergencia encendidos.

Los agentes locales intentaron inspeccionar la unidad, pero, según el reporte que los policías hicieron para pedir ayuda a la SSPH, los dos ocupantes se resistieron.

Momentos después –siempre de acuerdo con el relato de los primeros oficiales, los que aparecen en el video– arribaron cuatro vehículos más con personas armadas, con quienes hubo una primera confrontación.

No se pormenorizó, en el informe oficial, sobre las circunstancias de este primer enfrentamiento, ni la acción, cantidad y capacidad de fuego de la tripulación de los cuatro vehículos.

En el forcejeo, narraron los municipales, uno de los agresores resultó herido por impacto de arma de fuego, para después iniciar una persecución y enfrentamiento a pie tierra donde un elemento de la Policía Municipal fue agredido a golpes y con objetos contundentes, parte de las escenas capturadas en el video que fue difundido esta mañana por canales digitales.

Con el refuerzo de la corporación estatal, en el sitio fueron asegurados dos masculinos, aunque el resto huyó junto con el sujeto herido, con dirección a Tulancingo. En tanto, el elemento municipal fue trasladado para su atención médica, por el resultado de las lesiones que tuvo.

Continuó una persecución por carretera y un operativo mediante el cual cuatro individuos más a bordo de dos vehículos fueron detenidos. Uno de ellos, confirmó la dependencia, estaba herido con arma de fuego.

La persona lesionada fue remitida, bajo custodia, a una clínica de Acaxochitlán.

En total, seis personas del sexo masculino fueron aseguradas por los sucesos en la comunidad de Tepepa, así como un vehículo sedán con estrobos y cuatro camionetas, dos de las cuales transportaban aproximadamente 800 litros de hidrocarburo, según el reporte de la Secretaría de Seguridad estatal.

El elemento de la policía que resultó ingresó a un Hospital en Tulancingo, donde, con base en la SSPH, se reporta estable.