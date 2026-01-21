Fallece comunicador de Uruapan tras ser víctima de desaparición y violencia

El comunicador Oscar Sergio Vivanco Romano y la ficha de búsqueda que fue emitida por la FGE de Michoacán, tras reportarse su desaparición en Noviembre de 2025. Foto: Especial

MORELIA, Mich., (apro) .- El comunicador Oscar Sergio Vivanco Romano, administrador de la página “Oscar Vivanco Informa” en el municipio de Uruapan, Michoacán, falleció este miércoles tras un infarto debido a las secuelas generadas al ser víctima de desaparición y violencia por presuntos integrantes del ayuntamiento.

En diciembre pasado, el comunicador cerró la página de Facebook en la que realizaba transmisiones y borró sus contenidos, ello luego de ser desaparecido el 8 de noviembre de 2025, siete días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El 13 de noviembre se reportó la localización del comunicador, quien acusó haber sido privado de la libertad y golpeado por integrantes del ayuntamiento de Uruapan. En una transmisión en vivo, aludió de manera particular al regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, alias “El Saladitas”, éste último, herido en los hechos por los que perdió la vida Manzo el primero de noviembre.

En tanto, Antonio Balam, administrador de la página “Patrullando tu Colonia”, permanece hospitalizado tras la agresión a balazos que sufrió el pasado 5 de enero en la colonia La Quinta, en Uruapan, mientras realizaba un recorrido en motocicleta.

Para Antonio, la Fiscalía General del Estado ordenó la implementación de medidas de protección y echó a andar el Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En sus transmisiones, ambos comunicadores fueron críticos a las acciones realizadas por el gobierno municipal independiente.

En Uruapan se registró el primer homicidio de un periodista en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se trató de Mauricio Cruz Solís, asesinado el 30 de octubre de 2025 en el centro de Uruapan, minutos después de entrevistar a Carlos Manzo.

Uruapan, además, registra otros dos periodistas ultimados: Gerardo Israel García Pimentel (2007) y Luis Eduardo Ochoa Aguilar (2020).