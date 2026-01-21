Fiscal de Coahuila descarta que la muerte de Cris, joven detenido por policías, fuera homicidio

TORREÓN, Coah., (apro) .- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que, aunque no está terminada la necropsia de Cris Hernández Pérez Rentería, no existen elementos para determinar que la muerte del joven se trata de un homicidio, y descartó la responsabilidad de los policías municipales de Torreón que lo detuvieron.

Afirmó que se abrió una carpeta de investigación por los hechos y tres elementos del Tribunal de Justicia Municipal han declarado. A ellos se les entregó al joven detenido por los elementos municipales que acudieron al llamado de personal del bar Mr. Rabbit, dónde Pérez Rentería celebró su cumpleaños número 24 en compañía de sus amigos.

“Que quede bien claro: no tiene nada que ver la Policía Municipal de Torreón. Estaba a disposición del personal del Tribunal Administrativo y no tiene nada que ver con la policía municipal. ¿Qué pasa aquí? Que estamos integrando una carpeta para lo que resulte y se han levantado las declaraciones de tres personas que están ante el Ministerio Público y estaban a cargo de este Tribunal. Hasta el momento yo no puedo determinar que esto haya sido un homicidio”, explicó.

El funcionario señaló que en las próximas horas se tendrían avances en torno a las declaraciones del personal del organismo, a quien los policías municipales entregaron al joven detenido, así como los resultados de la necropsia.

Aseguró que se tiene los dictámenes médicos levantados, además de videos diversos, pero todavía hay diligencias que desarrollar.

Cris Hernández festejaba el sábado por la noche su cumpleaños en el citado bar, pero no alcanzaba a cubrir la cuenta y ofreció como garantía los teléfonos celulares para después regresar a pagar 3 mil pesos restantes, de acuerdo con lo comentado por sus acompañantes.

Sin embargo, el fiscal asegura que personal del bar pidió la intervención policiaca para detener al joven por alterar el orden público.

El personal policiaco que lo detuvo levantó un certificado médico, y ese es el motivo por el que descarta la participación de los elementos de la policía de Torreón.

A Fernández Montañez se le cuestionó directamente si ese dictamen médico reveló que el joven estaba en perfectas condiciones, pero evadió responder para después confirmar que en la necropsia se detectó un golpe.

A la familia se le notificó que el domingo por la mañana fue enviado a la Cruz Roja y posteriormente al Hospital General de Torreón donde perdió la vida.

El fiscal sostuvo que habrá transparencia en las investigaciones y respeto para la familia, que desde el martes por la noche está en los servicios funerarios del joven y no han hecho pronunciamientos sobre los hechos.

“Si hubiera algo que nos arrojara que hay alguna persona responsable, ya se la sabe: cero tolerancia”, afirmó.