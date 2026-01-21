Gobierno federal ordena a Radio Universidad-Pueblo que entregue su equipo de transmisión

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno federal, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), exigió a la Radio Universidad-Pueblo entregar su equipo de transmisión o, de lo contrario, recurrirán a las fuerzas federales.

La mañana de este miércoles, en su noticiero Tribuna Libre y frente a reporteros, el director de la emisora, Sergio Ocampo, informó que, en la víspera, personal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (Comisión) de la ATDT, antes Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), acudió a Chilpancingo para entregar el apercibimiento.

Se trata del oficio CRT/DGVV/0060/2026 fechado el 8 de enero de 2026 y firmado por la directora general de vigilancia y verificación de la Comisión, Nathale Alemán García, dirigido al extinto ex director de Radio Universidad, Víctor Hugo Wences Martínez, en su calidad de “depositario”.

Hace mención que en dos resolutivos del expediente E-IFT.UC.DG-SAN.I.0148/2022 del 19 de octubre de 2023 se declaró la pérdida de los equipos asegurados en beneficio de la Nación en el Acta de Verificación Ordinaria IFT/UC/DG-VER/075/2022.

Y que se instruyó a la entonces Dirección General de Verificación del extinto IFT notificar a Víctor Hugo Wences que pusiera a disposición los equipos de transmisión.

Textualmente se indica:

“En cumplimiento a los resolutivos, se conceden 10 días hábiles a partir de la notificación presente (20 de enero de 2026), a fin de que (el director de Radio Universidad, en este momento Sergio Ocampo), entregue a esta Comisión Reguladora de Telecomunicaciones los siguientes equipos: un transmisor y un cable tipo plug, así como un compresor de aire.”

La dependencia federal solicita además que los equipos sean entregados en el domicilio de la Comisión en la Avenida de los Insurgentes 1143 de la Ciudad de México.

Y advierte que, “a efecto de recuperar los bienes que se declararon perdidos en beneficio de la Nación, se apercibe que, en caso de no atender el presente, se ejecutará una visita de verificación o se procederá a dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), para actuar en términos de la Ley”.

El director de la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, Sergio Ocampo, recordó que el mismo IFT entregó a la emisora en el año 2023 una concesión para operar de manera legal durante 15 años.

Aseguró que van a impedir que las autoridades les retiren el equipo, ya que considera que es un intento por desmantelar la radio por la línea editorial de crítica al poder político que han mantenido por 44 años.

Recordó que en diciembre lograron reunir 107 mil pesos que la misma dependencia federal les pidió para darle mantenimiento al transmisor.

Decenas de reporteros acudieron a la cabina a mostrar su solidaridad con la radio Universidad Pueblo y coincidieron que no van a permitir que se cierren sus operaciones.

El reportero Zacarias Cervantes expresó que la agresión es contra el pueblo de Guerrero y los radioescuchas.

“Es de las únicas en el país donde se da voz a todos los sectores sociales, incluido al gobierno, de manera libre, independiente y gratuita.

“Es una radio realmente abierta, ahora imagínense si se llega a cerrar, porque eso es lo que se pretende, al quererse llevar el transmisor, que es un aparato elemental para que siga saliendo al aire la emisora, se cerrará este espacio independiente”.

Alertó que es parte de medidas "legaloides" que se están tomando en diversas partes del país contra medios y periodistas independientes y críticos.

En julio del año pasado, el mismo Sergio Ocampo advirtió de una estrategia que pretendía cerrar la emisora mediante la incautación del transmisor.

Acusó que detrás de la maniobra estaría gente cercana a los senadores de Morena, Félix Salgado, y del PRI, Manuel Añorve. Ambos se deslindaron.

Hasta el momento, el tres veces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, aliado político del clan Salgado, no ha salido a dar una postura sobre el tema.

En el reportaje “Radio UAGro: historia de resistencia tenaz ante la censura del poder”, se detalla que, desde su fundación en 1982, la emisora ha padecido ataques e intentos por cerrarla por dar voz a disidentes, campesinos y clase trabajadora.

Y que, con los gobiernos de la 4T, la amenaza por desaparecer continua.