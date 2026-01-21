Habitantes de Yaxcopoil detienen destrucción de cenotes y vestigios mayas

UMÁN, Yuc. (apro).-Habitantes de Yaxcopoil detuvieron la deforestación en sus montes. En un acto de defensa territorial, la comunidad maya del municipio de Umán impidió el paso de maquinaria pesada destinada a la apertura de un banco de materiales. Señalaron que estas obras amenazan el ecosistema local, por lo que decidieron organizarse para proteger el área verde que rodea su población.

Denunciaron que además de talar los árboles, la empresa Caminos y Puentes del Sureste S.A. de C.V. (CYPSSA) que intentaba iniciar con la minería a cielo abierto, destruyó vestigios arqueológicos mayas y rellenó cenotes.

Fotografía: Especial

Mientras la comunidad luchaba para frenar el paso de la maquinaria pesada, al lugar arribó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que clausuró la obra.

“Se está construyendo un banco de materiales ilegal, no aparece ni el dueño ni quienes lo están trabajando. Han destruido patrimonios culturales , vestigios maya, taparon los cenotes y la gente que tiene su terreno usa esa agua para sembrar. No pueden venir y tapar lo que es una fuente para el trabajo de la tierra”, declaró en entrevista una de las habitantes de Yaxcopoil, Dulce Matei.

Las personas de la comunidad maya de Yaxcopoil aún trabajan la tierra, entre sus habitantes hay campesinos que dependen del agua de los cenotes -que cubrió la empresa- para regar lo que siembran.

“Están agrediendo a la comunidad. Nosotros estábamos seguros y bueno, tenemos cenotes

¿Por qué nos hacen eso? Si no nos hacen caso vamos a tomar medidas. Yo no peleo porque construyan, protestamos por lo que sabemos que pondrán”, reclamó Gilbardo Huchin, uno de los ejidatarios.

Las personas también tienen temor por las explosiones de dinamita que traerá consigo el banco de materiales. La casa más cercana está a aproximadamente 800 metros de la obra. Aunado a que las construcciones de la escuela y viviendas son antiguas. Creen que podrían derrumbarse.

“Estamos en contra del banco de materiales como pueblo tenemos construcciones antiguas, por ejemplo, la primaria es antigua si tu pones un banco de materiales cerca se derrumba ¿y los niños donde quedan? Material va y viene ¿y la vida de la gente?”, lamentó Dulce.

A la empresa Caminos y Puentes del Sureste S.A. de C.V. (CYPSSA) en el 2023, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) estatal le autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la extracción en seco de material pétreo en una superficie de 71 hectáreas de tierra ejidal.

Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el uso de cambio de suelo en 2024, pero con la precisión de que no deberían hacer actividades que dañen el acuífero, en este caso rellenaron cenotes según reveló la comunidad maya.