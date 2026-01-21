Hallan los restos de al menos 18 personas al interior de dos pozos de agua en Juventino Rosas

JUVENTINO ROSAS, Gto. (apro).- En el interior de dos pozos de agua localizados en parcelas agrícolas entre las comunidades de San Antonio de Morales y Franco de Tavera, en este municipio, fueron encontrados los restos de al menos 18 personas. De acuerdo con reportes preliminares, se trata de 13 cuerpos completos y extremidades correspondientes a otras cinco víctimas.

La Fiscalía General del Estado confirmó el hallazgo mediante un comunicado de prensa, aunque evitó proporcionar mayores detalles al señalar que la información se dará a conocer una vez concluidos los análisis de los indicios localizados.

La autoridad informó que los restos humanos fueron trasladados a los laboratorios forenses, donde se les practican estudios científicos y periciales para determinar su identidad.

“Los datos, resultados y detalles derivados de estos análisis serán dados a conocer en el momento procesal oportuno, cuando su difusión no represente un riesgo para el desarrollo de la investigación ni para el debido proceso”, indicó la Fiscalía de Guanajuato.

Desde hace varios días, personal ministerial, integrantes de colectivos de búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda realizan trabajos en la zona, como parte de una investigación abierta por la Fiscalía estatal.

Hasta la tarde de este miércoles se habían recuperado los 13 cuerpos y restos de al menos otras cinco personas; sin embargo, el número total de víctimas aún no ha sido confirmado, porque continúan las labores en los pozos, que fueron utilizados como fosas clandestinas.

La propia Fiscalía precisó que el hallazgo fue resultado de labores de investigación y acciones de búsqueda realizadas en el municipio de Juventino Rosas.

La zona donde se localizaron las fosas, entre Franco de Tavera y San Antonio de Morales, es la misma en la que fue detenido José Antonio Yépez Ortiz, “el Marro”, en agosto de 2020.

Yépez Ortiz fue identificado por autoridades estatales y federales como líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y señalado entonces como uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato, entidad que, pese a su captura, enfrenta una crisis de inseguridad.