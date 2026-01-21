Jalisco lidera contagios de sarampión en 2026; lanzan esquema de vacunación acelerada

GUADALAJARA, Jal. (apro) – En lo que va de enero de 2026, Jalisco se posiciona como la entidad con mayor actividad del virus del sarampión en el país. De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el estado registra 385 casos confirmados en apenas 20 días, lo que representa más del 50 por ciento de los contagios reportados a nivel nacional en lo que va del año.

El brote, que inició en febrero de 2025, tiene en Jalisco su epicentro actual. De los mil 48 casos acumulados desde el inicio de la emergencia sanitaria, el 80 por ciento se concentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente en Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y El Salto. En los últimos 14 días, las autoridades identificaron 222 casos activos.

La situación mantiene en alerta al sector salud. Once menores de edad permanecen hospitalizados en estado grave por complicaciones respiratorias, principalmente neumonía, aunque sin riesgo letal ni casos de encefalitis. Las hospitalizaciones se distribuyen entre el Hospital Civil, el IMSS, el ISSSTE y el Hospital General de Zapotitán. Además, se confirmó el fallecimiento de un bebé y se investiga un segundo deceso sospechoso; ninguno contaba con esquema de vacunación.

Ante el repunte de contagios, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, anunció un esquema acelerado de vacunación y el reforzamiento de la estrategia de contención, luego de que la Federación y la Organización Panamericana de la Salud otorgaron una prórroga de dos meses a México para cortar las cadenas de transmisión y evitar la pérdida del estatus de país libre de sarampión.

"Por supuesto que Jalisco va a contener este incremento de casos de sarampión que hemos venido viendo en este 2026. Estamos reforzando toda la estrategia", manifestó.

A diferencia del esquema tradicional, los niños pueden recibir la primera dosis desde los seis meses de edad, conocida como dosis cero. Además, la SSJ duplicó el número de brigadas de vacunación, con puestos fijos, brigadas itinerantes y operativos en zonas de mayor riesgo.

"El 80% de los casos activos de sarampión que tiene Jalisco en este momento, que son 222, y cuando hablo de casos activos son los diagnosticados en los en los últimos 14 días, se encuentran localizados en Zona Metropolitana de Guadalajara", agregó Pérez Gómez.

Como parte del reforzamiento, se habilitó un nuevo macromódulo de vacunación en el hospital recientemente inaugurado en Tonalá, con capacidad para aplicar hasta 300 biológicos diarios y atención los siete días de la semana. A este esfuerzo se sumaron módulos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), además de la incorporación de alrededor de 200 estudiantes de carreras del área de la salud.

Para garantizar la cobertura en colonias de difícil acceso o con problemas de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)se integró a las brigadas de vacunación en Tonalá y Tlaquepaque, en coordinación con el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. La meta estatal es aplicar 1.3 millones de dosis en un periodo de 45 días.

"Ayer tuvimos una sesión muy interesante el Consejo Estatal de Salud con autoridades federales en donde repasamos toda la estrategia y quiero decirles que Sedena se suma con nosotros también a las tareas de vacunación", puntualizó el secretario responsable del ramo de salud.

Datos de alerta

Falta de protección: El 93 por ciento de los pacientes contagiados en Jalisco no tenía ninguna dosis de la vacuna o contaba con esquemas incompletos.

Alta transmisibilidad: Una persona con sarampión puede contagiar hasta a 16 personas, una velocidad mayor a la del COVID-19.

Expansión territorial: Se reportan casos activos en 37 municipios del estado.

La Secretaría de Salud descartó, por ahora, el cierre de escuelas y mantiene vigilancia epidemiológica estricta. Al mismo tiempo, llamó de manera urgente a padres de familia y población menor de 50 años a acudir a centros de salud y macromódulos, como el Hospital de Tonalá y al auditorio Benito Juárez, para completar esquemas de vacunación y frenar la propagación del virus.