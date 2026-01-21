Lydia Valdivia, con nueve meses de embarazo, tiene más de tres días desaparecida

PUEBLA, Pue. (apro).- Lydia Valdivia Juárez, de 25 años de edad, quien se encuentra en el noveno mes de embarazo, desapareció desde la madrugada del 18 de enero, cuando transitaba en la carretera que comunica a la localidad de Acajete con Apango y aseguró a sus familiares que era seguida por sujetos que tripulaban una motocicleta y un vehículo.

La última comunicación que se tuvo con ella fueron mensajes de voz que envió a su esposo alrededor de la 1 de la madrugada del domingo, así como una fotografía donde se observan los dos supuestos vehículos que la seguían.

La joven conducía un automóvil Chevrolet Malibú, placas UCR923B, que hasta ahora no ha sido localizado.

Ficha de búsqueda

Sus familiares y amigos han llevado a cabo cierres carreteros y manifestaciones, así como pronunciamientos en redes sociales, para pedir la búsqueda de Lydia, quien estaba a punto de dar a luz.

Este miércoles, la Secretaría de las Mujeres de Puebla emitió un comunicado en el que hace un llamado “firme y categórico” a las instancias competentes para que “otorguen seguimiento puntual, exhaustivo y con enfoque de derechos humanos” al caso de desaparición de Lydia Valdivia.

“…el gobierno estatal trabaja de manera coordinada y articulada con las instancias de procuración y administración de justicia, así como con las dependencias responsables para fortalecer las acciones de atención, investigación y seguimiento del caso”, señala la dependencia.

La fiscal del Estado, Idamis Pastor Betancourt, ha informado que desde el lunes se pidió la colaboración de autoridades del Estado de México, porque la geolocalización de su celular marca como última ubicación esa entidad.

Además, agregó que se ha buscado a la joven en hospitales de Puebla y Estado de México, luego de que, al momento de su desaparición, estaba a punto de dar a luz.

Pobladores de localidades vecinas a Apango, municipio de Acajete, han organizado recorridos de búsqueda en la zona en la que transitaba al momento de que se perdió contacto con Lydia.