Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción pide a Marina del Pilar renunciar al cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, urgió este miércoles a Marina del Pilar Ávila Olmeda a separarse de su cargo como gobernadora de Baja California por razones de “integridad pública”, después que la política de Morena reconociera que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una investigación contra su exesposo, Carlos Torres Torres, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La presidenta del SNA exhortó a la gobernadora a renunciar o pedir licencia “a fin de garantizar condiciones de máxima transparencia, imparcialidad y confianza ciudadana ante la situación que hoy preocupa a la sociedad”, y apeló a la “integridad pública”, la “congruencia democrática” y la “responsabilidad institucional” de Ávila.

Al frente del SNA, una instancia de coordinación creada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto --que ha sido boicoteada por el propio Peña Nieto y sus sucesores, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo--, Vania Pérez ha asumido una postura crítica hacia otra figura de la llamada Cuarta Transformación en octubre pasado, cuando pidió al Senado que investigara el patrimonio del senador morenista Adán Augusto López Hernández, a la luz de las revelaciones periodísticas sobre los ingresos millonarios y poco claros del exgobernador de Tabasco, también envuelto en el escándalo de la colusión entre sus colaboradores cercanos y los grupos criminales que operan en la entidad.

Esta vez, Vania Pérez se sumó a una ola de denuncias públicas generada por la propia Marina del Pilar Ávila durante una conferencia de prensa, en la cual confirmó la existencia de investigaciones contra su exesposo, quien ostentaba el cargo de encargado de proyectos estratégicos en la administración estatal; de acuerdo con la carpeta de investigación, revelada por N+ Focus, el hombre presuntamente pertenecía a una red dedicada a la extorsión, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

En mayo pasado, trascendió que el gobierno de Estados Unidos había retirado su visa a la política de Morena y a Carlos Torres Torres, lo que llevó a una situación singular, pues el estado que dirige colinda con California.

En un primer momento, la pareja atribuyó el retiro de la visa a una cuestión administrativa, hasta que se reveló la existencia de una investigación de las autoridades del país vecino contra Carlos Torres, así como de una serie de indagaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con grupos criminales.

Acorralada por la polémica, el pasado 8 de octubre la gobernadora anunció que se encontraba “en proceso de divorcio” con Carlos Torres, aunque agregó que lo respeta “mucho”, y se refirió a él como “un gran hombre” y a “un gran papá”.