Requisitos oficiales para obtener los hologramas “0” y “00” en el Edomex durante 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno del Estado de México estableció los requisitos y plazos para la obtención de los hologramas ambientales “0” y “00” como parte del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente en 2026, de acuerdo con lo publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 31 de diciembre de 2025.

El programa, emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, define los criterios técnicos, documentales y de calendario que deben cumplir los vehículos para acceder a estos distintivos, los cuales permiten circular sin restricciones dentro del programa Hoy No Circula en el Estado de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Qué vehículos pueden obtener el holograma “00” en 2026

El holograma Doble Cero “00” está dirigido a vehículos nuevos que cumplen con los estándares de emisiones establecidos en el programa oficial. Este distintivo tiene una vigencia de hasta dos años y se otorga a unidades que utilizan gasolina o gas y que cuentan con sistemas de control de emisiones certificados.

Para obtenerlo, los vehículos deben encontrarse registrados en el padrón vehicular del Estado de México y cumplir con los parámetros técnicos establecidos en el Registro Técnico Vehicular, así como con los criterios de diagnóstico a bordo (OBD), cuando aplique.

El programa también contempla que los vehículos que obtuvieron el holograma “00” en 2024 y cuya vigencia concluya durante 2026 deberán acudir nuevamente a verificación dentro del semestre que les corresponda conforme a la terminación de su placa, sin que exista una prórroga automática.

Requisitos para tramitar el holograma “0” en el Estado de México

El holograma “0” tiene una vigencia semestral y se otorga a vehículos ligeros que cumplen con límites específicos de emisiones contaminantes. Para 2026, el programa establece que pueden aspirar a este distintivo los automóviles modelo 2010 y posteriores que utilicen gasolina o gas natural o LP, siempre que cumplan con los parámetros técnicos definidos en la norma.

También se incluyen vehículos diésel modelo 2012 y posteriores, los cuales deben aprobar la prueba de opacidad dentro de los rangos permitidos. Además, el programa permite que unidades convertidas a gas mediante sistemas secuenciales de quinta generación obtengan el holograma “0”, siempre que acrediten el cumplimiento de las pruebas ambientales.

Documentos obligatorios para realizar la verificación

Para llevar a cabo el trámite de verificación vehicular, los propietarios deben presentar la documentación establecida en el programa oficial. Entre los requisitos se encuentran la tarjeta de circulación vigente, que debe presentarse en original para cotejo, así como la constancia de verificación anterior en caso de renovación.

En el caso de vehículos nuevos que buscan el holograma “00” por primera vez, también se solicita la factura o carta factura del automóvil. El programa indica que los vehículos deben encontrarse al corriente en el pago de derechos vehiculares para poder realizar el trámite.

Costos oficiales de los hologramas en 2026

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria fija los costos del trámite en Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para el primer semestre de 2026, el holograma “00” tiene un costo de 10.20 UMA, mientras que el holograma “0” tiene un costo de 5.20 UMA.

Estos montos corresponden a las tarifas oficiales publicadas en la Gaceta del Gobierno y pueden ajustarse conforme a la actualización anual del valor de la UMA, sin que ello modifique los criterios técnicos de otorgamiento.

Fechas límite para verificar y evitar sanciones

El programa establece que no existe una fecha única de vencimiento para la verificación, ya que el trámite debe realizarse conforme al calendario semestral basado en el color del engomado y el último dígito de la placa de circulación.

Durante el primer semestre de 2026, los periodos de verificación se distribuyen en bimestres que concluyen el último día natural del periodo asignado. Verificar fuera del bimestre correspondiente se considera extemporáneo y genera una sanción adicional al costo normal del trámite.

Consecuencias por no cumplir con la verificación

Los vehículos que no realizan la verificación dentro del periodo establecido pierden el derecho a circular sin restricciones y pueden ser sujetos a multas por verificación extemporánea, calculadas también en UMA, además de las limitaciones del programa Hoy No Circula.

El programa señala que estas disposiciones son de aplicación obligatoria para los vehículos emplacados en el Estado de México y forman parte de las acciones de control y reducción de emisiones contaminantes en la entidad.