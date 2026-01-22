Abandonan el cuerpo de un policía municipal de Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un agente de la Policía Municipal de Culiacán fue encontrado sin vida en las cercanías del Congreso de Sinaloa después de que un día antes fuera reportado como desaparecido.

El agente fue identificado como César Eduardo Ramírez Félix, de 37 años, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del miércoles 21 en la comunidad de El Salado, al oriente de Culiacán. Derivado de su desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió una ficha para su localización.

Su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia en una calle aledaña al Congreso y junto a él una cartulina con un mensaje.

Se trata del segundo elemento de alguna policía municipal que es asesinado en Sinaloa en lo que va del año.

En 2025, el estado tuvo el mayor registro a nivel nacional con 46 agentes asesinados y son alrededor de 70 los que han sido víctima de homicidio doloso desde septiembre de 2024, fecha en que dio inicio el conflicto entre Mayos y Chapitos en la entidad.