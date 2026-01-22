Cabildo de Cuautitlán nombra al 2026 “Año de Andrés Manuel López Obrador"

TOLUCA, Edomex (apro).- El Cabildo de Cuautitlán, encabezado por la morenista Juanita Carrillo Luna, aprobó por mayoría de votos declarar al 2026 “Año de Andrés Manuel López Obrador”, con lo que esta leyenda será inscrita en toda la correspondencia oficial emitida por el Ayuntamiento, administración pública centralizada, el DIF, la Defensoría de Derechos Humanos y autoridades auxiliares municipales.

La medida viola la determinación del Congreso del Estado de México, que aprobó que este año sea considerado “del Humanismo Mexicano”.

La propuesta fue planteada como último punto del orden del día de la sesión de Cabildo celebrada el miércoles. Allí, el secretario del Ayuntamiento, Alberto Romero Reyes, afirmó que la autonomía municipal otorga facultades a la administración local para tomar determinaciones que promuevan el patriotismo, la conciencia cívica, la identidad municipal y los valores.

Esta leyenda, expuso, reconoce el legado histórico del expresidente de la República como promotor de igualdad e impulsor de la revalorización del ámbito municipal y de una proyección orientada a consolidar a los municipios como el eje fundamental del desarrollo territorial, social y democrático de la entidad.

El funcionario municipal recordó que, en diciembre pasado, la Legislatura del Estado de México aprobó y emitió un decreto para que la documentación pública, incluida la de los municipios, contenga la leyenda “2026, Año del Humanismo Mexicano”, pero consideró que la determinación del Cabildo no trastoca la disposición, porque los cabildos están autorizados para tomar sus propias decisiones administrativas.

Durante la discusión del punto de acuerdo, la regidora Beatriz Balanzar Sánchez advirtió que el Ayuntamiento carece de atribuciones para tomar esa determinación e indicó que los argumentos legales no son sólidos, por lo que votó en contra.

El segundo regidor ecologista, José Abraham Sánchez Hernández, alertó que la decisión será motivo de una polémica innecesaria, objeto de chismes y memes por parte de la opinión pública, como cuando se cambiaron los nombres a una colonia y sus calles en Tultitlán, en alusión a diversas frases, obras y acciones del expresidente, de manera que se abstuvo.

En contraparte, el cuarto regidor, Carlos Vega Contreras, expuso que el nombre del exmandatario no debe causar escozor porque ya existen avenidas que se llaman Arturo Montiel y escuelas Hank González. Finalmente, la propuesta fue avalada seis a favor dos en contra y tres abstenciones.