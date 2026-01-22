Centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez pasa inadvertido en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto., (apro) .- El centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez pasó inadvertido en Guanajuato, su estado natal, luego de que las autoridades optaron por trasladar la celebración a España, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), a la que acudió una comitiva de más de 70 personas entre funcionarios estatales y municipales.

Ni en Dolores Hidalgo, municipio donde nació el cantautor, ni en otros puntos del estado se realizaron actos conmemorativos. La única actividad organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado está programada para el próximo 14 de febrero y consiste en un tributo a cargo de la Banda de Música del Estado en el Teatro Juárez.

El evento no ha sido difundido públicamente. A través del área de prensa, la Secretaría de Cultura informó que se trata del único homenaje programado en Guanajuato para el autor de “Caminos de Guanajuato”, “El Rey” y “La Media Vuelta”, entre otros clásicos de la música regional mexicana.

La falta de promoción es porque aún no se define el horario del concierto.

El Gobierno Municipal de Dolores Hidalgo tampoco organizó algún homenaje al compositor, considerado uno de los máximos exponentes de la música mexicana, mientras que su alcalde, el panista Adrián Hernández Alejandri, se sumó a los festejos realizados en España.

Así, el pasado 19 de enero, fecha en la que se cumplieron 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez, transcurrió sin conmemoraciones oficiales en Guanajuato.

Desde Madrid, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la ceremonia por el centenario del natalicio del compositor guanajuatense.

La representación del estado de Guanajuato en FITUR, Madrid, España. Foto: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Acompañada de empresarios, artistas y al menos 76 funcionarios estatales y municipales, Libia García inició la gira en las instalaciones de la Embajada de México en España, donde mariachis interpretaron las canciones del “Rey”.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno del Estado, desde la capital española la mandataria dio inicio formal a los festejos por los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez, aunque hasta el momento no se ha presentado un programa completo de actividades, más allá del concierto programado en el Teatro Juárez.

Homenaje por centenario de José Alfredo Jiménez en Madrid, España. Foto: Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Luego, la gobernadora inauguró la exposición “Pero sigo siendo el Rey”, en el Instituto Cultural de México en Madrid. La muestra reúne piezas del cantautor y propone un recorrido por su legado musical, el cual ha trascendido generaciones.

“Pocas personas han cruzado fronteras, generaciones y lenguas para convertirse en una voz que acompaña a millones de personas en Iberoamérica y el mundo, como José Alfredo Jiménez... Venimos a recordarlo, a celebrarlo y a cantarlo con nuestras hermanas y hermanos españoles”, expresó Libia García.

En los actos conmemorativos realizados en Madrid estuvo presente Paloma Jiménez Galván, a quien la gobernadora reconoció por su labor en la preservación del legado del compositor.

Guanajuato lleva a la comitiva más numerosa a la FITUR

La delegación de Guanajuato es la más numerosa entre las representaciones mexicanas que asisten a la FITUR. Además de artistas y prestadores de servicios turísticos, participan al menos 77 funcionarios estatales y municipales; algunos de ellos viajaron acompañados de sus parejas.

La gobernadora viajó acompañada por su secretario ejecutivo, Juan Carlos Hurtado, y por Miguel Mediola, coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

En un comunicado, el Gobierno del Estado aseguró que la gobernadora no utilizó recursos públicos para el viaje, porque los gastos fueron cubiertos por ella.

De la Secretaría de Turismo e Identidad asistieron su titular, Guadalupe Robles León; el subsecretario de Promoción Turística, Armando Gasca; el director de Desarrollo Turístico, David Ayala, y la responsable de Relaciones Públicas, Yunuén Jiménez.

También viajaron a Madrid las diputadas locales de Morena, Miriam Reyes Carmona y Martha Edith Moreno Valencia. Reyes Carmona participa en su calidad de presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, mientras que Moreno Valencia viajó acompañada de su esposo, Daniel Nieto, secretario del Ayuntamiento de Celaya.

Autoridades de 12 municipios se sumaron a la FITUR, entre alcaldes, secretarios de Ayuntamiento, regidores y síndicos de Guanajuato, Irapuato, San Luis de la Paz, Salvatierra, Dolores Hidalgo, Comonfort, Yuriria, Silao, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Celaya y León.

La comitiva más numerosa fue la del municipio de Guanajuato capital. Además de la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez, viajaron el secretario del Ayuntamiento y al menos 10 integrantes más del cabildo. En total, entre autoridades municipales, directores, personal de apoyo y prestadores de servicios turísticos, suman alrededor de 30 personas.