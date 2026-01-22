Deportarán a colombianos presuntamente vinculados a "rifas colombianas" y “préstamos gota a gota"

JALISCO (apro) .- La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco (SSE) informó que ocho ciudadanos colombianos, retenidos en zonas comerciales de Guadalajara y Zapopan desde el 7 de enero pasado, que de acuerdo con denuncias ciudadanas presuntamente participaban en “rifas colombianas” o en “préstamos gota a gota”, serán deportados por el Instituto Nacional de Migración (INM) al no acreditar su estancia legal en México.

El titular de la dependencia estatal, Juan Pablo Hernández González, precisó que no serán procesados penalmente, ya que no fueron detenidos en flagrancia ni existe una denuncia formal en su contra.

"No es que estemos de manera direccionada molestando a personas de otra nacionalidad, ¿no? Por el contrario. Esto más bien tiene que ver con los operativos que traemos de manera coordinada con migración, quienes ellos traen, digamos, la batuta en este operativo. Nosotros estamos apoyándolos en acompañamiento y es únicamente en atención a su calidad migratoria, así como los procesos y controles migratorios que tiene el propio Instituto Nacional de Migración, es un proceso de control que llevan a cabo ellos y bueno, ahí es donde en ocasiones detectamos indicios que pudieran presumir que algunas personas de las que se han abordado, que se han atendido pudieran estar relacionadas con esta situación (préstamos gota a gota y rifas colombianas”, declaró el funcionario estatal.

Hernández González subrayó que las retenciones son fruto de los operativos interinstitucionales contra extorsiones y préstamos irregulares, que iniciaron a principios de 2026, y se apoyan en denuncias anónimas efectuadas al 089.

"Lamentablemente, no podemos llevarlos a Fiscalía porque no hay un delito flagrante, no hay ningún señalamiento. Entonces, en este caso, únicamente por su condición y calidad migratoria que es irregular en el país, bueno, pues Instituto Nacional de Migración y al cabo su trámite administrativo para regresarlos a su país con todas las consideraciones que deben de tener las personas de otra nacionalidad que se encuentren en nuestro territorio nacional", comentó.

El INM inició el trámite de la deportación administrativa y los procedimientos de control migratorio y retorno a al país de origen de los ciudadanos colombianos.

El secretario de seguridad indicó que en los esquemas de extorsión como las denominadas "gota a gota" o "rifas colombianas" se cobran intereses impagables con violencia y amenazas.

El secretario enfatizó que la intervención con personas de otras nacionalidades no es un acto discriminatorio, sino que se enmarca en operativos coordinados con el INM, quienes lideran estas acciones.

Agregó que la participación de la SSE se limita al acompañamiento y apoyo, enfocándose en la calidad migratoria de los individuos y los procesos de control migratorio establecidos por el INM.

Hernández González indicó que la Secretaría que encabeza brinda acompañamiento y refuerza la atención a víctimas de las rifas y préstamos leoninos para canalizar denuncias ante la Fiscalía de Jalisco.

La Secretaría de Seguridad informó que esta atención a víctimas la brinda el área que activó y que trabaja en coordinación con la Fiscalía de Estado, ofrece acompañamiento, asesoría y recepción de denuncias a personas que hayan sido víctimas de cualquier delito.

El objetivo de estos operativos, señaló el secretario de seguridad, es “cerrar la pinza” y, si alguna persona puede señalar a individuos o grupos involucrados en extorsiones o rifas fraudulentas, se les acompañará a la Fiscalía del Estado para que presenten la denuncia y procedan con las detenciones correspondientes.