Detienen sujeto por manejar vehículo Razer en zona protegida del Nevado de Toluca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por ignorar las restricciones de acceso y causar daños a la vegetación en la zona protegida del Nevado de Toluca, autoridades federales y estatales pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) un vehículo tipo Razer y a su conductor.

Este es el primer caso en el Estado de México, donde una persona es presentada ante el Ministerio Público por ingresar con carros deportivos Razer a esta Área Natural Protegida (ANP), lo que marca un precedente en la aplicación de sanciones penales para este tipo de conductas.

El hecho ocurrió el pasado 18 de enero, cuando elementos de la policía estatal detectaron la presencia del vehículo motorizado dentro de la zona núcleo del Nevado de Toluca, un espacio con el máximo nivel de protección de flora y fauna.

De acuerdo con el reporte de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el conductor ignoró las indicaciones de no ingresar, continuó su trayecto y ocasionó destrucción de vegetación forestal, además de intentar arrollar a un elemento policial durante su huida.

Ante la gravedad de los hechos, la policía estatal solicitó apoyo inmediato a la Profepa para coordinar la puesta a disposición del vehículo y su conductor ante la FGR.

Las consecuencias penales

La Profepa informó que las medidas contra el sujeto, se llevaron a cabo por conductas previstas y sancionadas en la fracción I del artículo 418 del Código Penal Federal (CPF), que castiga a quien, sin permiso de la autoridad competente, desmonte o destruya vegetación forestal fuera de zonas urbanas.

Este delito puede sancionarse con penas de seis meses a nueve años de prisión, además de multas que van de 100 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El vehículo ingresó sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), requisito indispensable para cualquier actividad dentro de áreas naturales protegidas, y particularmente restrictivo en las zonas núcleo, donde el tránsito de vehículos motorizados está prohibido.

Operación conjunta

El reporte detalló que la acción fue resultado de la coordinación entre la policía estatal, la Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la FGR, autoridades fortalecidas tras una capacitación impartida el 8 de enero de 2026, en la que se explicó el procedimiento legal para actuar ante el ingreso ilegal de vehículos tipo Razer al ANP del Nevado de Toluca.

Un día después de los hechos, el 19 de enero, inspectores de la Profepa, junto con la policía ministerial y personal de la Conanp, acudieron al sitio para evaluar los daños ambientales y continuar con el procedimiento ante la FGR.

El Nevado de Toluca, también conocido como Xinantecátl, es una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del país. Alberga bosques de pino, oyamel y encino, además de ser una zona clave para la recarga de acuíferos que abastecen al Valle de Toluca y parte del Valle de México.

En los últimos años, autoridades ambientales han documentado un aumento en el ingreso ilegal de vehículos todo terreno, práctica que compacta el suelo, destruye la vegetación y genera otras afectaciones.

La Profepa aseguró que dará seguimiento a todos los requerimientos de la FGR para que se determine la vinculación a proceso del conductor, y reiteró su compromiso de aplicar la ley sin excepción para proteger los ecosistemas y el patrimonio natural del país.