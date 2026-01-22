Ejército investigará asesinato de joven presuntamente abatido por soldados en Culiacán

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, en la mañanera del 22 de enero de 2026, petición de justicia por Alan Fernando, joven abatido, presuntamente por elementos del Ejército en Culiacán, Sinaloa. Foto: Presidencia de la República; Cortesía

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El asesinato de Fernando Alan, joven abatido en un presunto ataque de un grupo armado, habría sido cometido por miembros del Ejército y no como lo dieron a conocer las autoridades tras los eventos del 13 de enero último, sobre la avenida Álvaro Obregón, principal vialidad de la ciudad.

Al respecto, el secretario de la defensa Ricardo Trevilla Trejo, fue cuestionado por medios en la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicando que el crimen será investigado también por el Ejército.

“Sí, bueno, este hecho ocurrió porque el personal militar estaba persiguiendo a unos delincuentes que estaban haciendo disparos en Culiacán, se habían agredido y entonces van atrás de estos delincuentes, estos jóvenes se trasladaban en un vehículo y al parecer durante los disparos, el intercambio de disparos, ahí es donde fallece uno de estos jóvenes”, explicó.

Sobre este homicidio, familiares del joven rechazaron la primera versión oficial de que fueron alcanzados por disparos en un ataque directo de un grupo armado, advirtiendo que ni Alan Fernando ni su novia, quien resultó gravemente herida, tienen nexo alguno con el crimen organizado.

Los jóvenes viajaban en un vehículo Mazda color blanco que quedó sobre la avenida Obregón, víctimas indirectas, según denuncia la familia, de este enfrentamiento entre el Ejército y presuntos criminales.

Metros adelante se registró el hallazgo de un segundo vehículo color blanco de la línea Honda, por lo que existen señalamientos de que desde el Ejército se confundieron.

A este respecto el mismo Trevilla Trejo admitió que no ha sido la primera vez en que surge un caso similar, recordando el de las niñas Alexa y Leydi, asesinadas en un ataque directo de elementos del Ejército en Badiraguato en enero del año pasado.

Otro caso se dio en Culiacán durante el inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos con el asesinato de Juan Carlos, exfuncionario del Ayuntamiento de Culiacán, a quien dispararon elementos de seguridad durante una persecución al interior de unos departamentos en la zona del Tres Ríos en septiembre de 2024.

Respecto a Fernando Alan, su familia emitió un comunicado exigiendo una justa investigación para esclarecer los hechos.