El periodista de nota roja Rafael León, acusado de terrorismo, obtiene amparo federal

El reportero de nota roja, Rafael León Segovia, detenido en diciembre pasado e inicialmente imputado por terrorismo. Foto: Facebook: Rafael Leon Segovia

XALAPA, Ver., (apro) .- El periodista Rafael León Segovia informó que obtuvo un amparo federal que dejó sin efecto la medida cautelar de resguardo domiciliario que le fue impuesta por un año, lo que le permitirá recuperar su libertad de tránsito y retomar su labor informativa en las calles, aunque el proceso penal en su contra continúa abierto.

Con más de dos décadas de trayectoria, León Segovia se ha dedicado principalmente a la cobertura de nota roja y hechos de seguridad en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. En diciembre pasado fue detenido e imputado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Inicialmente, también se le atribuyó el delito de terrorismo, imputación que posteriormente fue retirada tras generar cuestionamientos en el ámbito jurídico y periodístico.

El reportero explicó en una entrevista con medios locales, que su defensa legal logró obtener el amparo que revocó la medida impuesta por un juez local, y adelantó que su equipo jurídico continúa promoviendo más recursos legales con el objetivo de revertir por completo las acusaciones, las cuales considera desproporcionadas.

Señaló que regresará a reportear, aunque reconoció que mantiene el temor de que se le vuelva a fincar algún tipo de responsabilidad como represalia por su labor periodística.

Asimismo, adelantó que modificará su forma de cobertura para evitar conflictos. Indicó que dejará de priorizar la llegada inmediata a los lugares de los hechos. “A la Fiscalía le molesta que yo llegue primero; ya no me voy a llevar la exclusiva”, expresó.