Hallan en domicilio de Tizayuca cuerpo de desaparecido

PACHUCA, Hgo. (apro).- Sepultado clandestinamente en un domicilio de Tizayuca, Hidalgo, esta tarde fue localizado el cuerpo de Fernando Ávila Mote, desaparecido desde el 26 de noviembre de 2024. Este municipio o Huachinango, Puebla, eran los sitios en los que sus familiares creían que había estado por última vez, de acuerdo con los datos proporcionados a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD).



Fernando no había sido ubicado en 14 meses; cuando desapareció, tenía 55 años.



El hallazgo del cadáver se dio tras una orden de cateo en la colonia Nuevo Tizayuca, en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN)



La SSPH informó que por tras la intervención en el domicilio había asegurado a dos mujeres y dos hombres que responden a las siglas L. A. M. M., A. H. M., C. A. H. R. y A. J. H. M., a este último –añadió–, lo identifican como el autor material del homicidio de Fernando Ávila Mote.



Según la narrativa oficial, después de la investigación realizada en el predio, uno de los involucrados, A. J. H. M., reveló a los agentes el punto donde se encontraba el cuerpo de Fernando: en el patio del inmueble.



Al cavar, personal especializado en antropología forense confirmó la localización del cadáver, el cual se encontraba en avanzado estado de descomposición.



Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones.



La última información que tuvieron sus familiares es que Fernando, un jubilado, extrabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex), salió de su domicilio en Huachinango, con destino a Hidalgo. Viajaba en un vehículo Volkswagen Polo gris, modelo 2024, con placas de circulación B29BPL.



Su familia había pedido apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para localizar a Fernando, durante una visita de la mandataria a Huauchinango el 4 de enero de 2025, después de denunciar que, aunque había una carpeta iniciada en la Fiscalía General de su Estado (FGE), las autoridades no les habían dado más información del caso.