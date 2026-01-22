Morelos suma siete feminicidios en lo que va de enero de 2026

El hallazgo se registró durante la mañana en la colonia El Capiri. Foto: Especial

CUERNAVACA (apro).- En lo que va de enero de 2026, el estado de Morelos registra siete feminicidios.

El caso más reciente ocurrió este jueves en el municipio de Emiliano Zapata, donde fue localizada sin vida una mujer, con lo que se confirma el segundo hecho de esta naturaleza en esa demarcación en un periodo de dos semanas, bajo la administración encabezada por Santos Tavares.

El hallazgo se registró durante la mañana en la colonia El Capiri, donde autoridades localizaron el cuerpo en un predio abandonado, a un costado de la calle Privada Neblina.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la víctima presentaba lesiones por impactos de arma de fuego y signos evidentes de violencia. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras percatarse de la presencia del cuerpo.

Al sitio acudieron elementos de la Policía municipal y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordonada conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Hasta el cierre de esta información, la víctima permanece en calidad de desconocida y no se reportan personas detenidas.

El municipio de Emiliano Zapata se localiza a 14.6 kilómetros de la ciudad de Cuernavaca y es gobernado por Santos Tavares, quien llegó a la presidencia municipal postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La demarcación figura entre las de mayor incidencia delictiva en Morelos y forma parte de los municipios con Alerta de Violencia de Género desde 2015.

Feminicidio número seis en Jonacatepec

Cinco días antes, la noche del viernes 16 de enero, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una zona agrícola del poblado de Tetelilla, en el municipio de Jonacatepec, hecho que fue contabilizado como el feminicidio número seis en la entidad.

El hallazgo ocurrió en un predio ubicado en la zona conocida como Las Huertas, dentro de las parcelas denominadas Los Tamalitos, luego de que autoridades recibieran un reporte ciudadano alrededor de las 21:00 horas.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada para la preservación de indicios.

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras que autoridades ministeriales iniciaron la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre personas detenidas.

Jonacatepec se ubica en la región oriente del estado de Morelos, a aproximadamente 81.9 kilómetros de Cuernavaca, y es gobernado por Israel Andrade Zavala, quien asumió el cargo tras ser postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Feminicidios documentados en enero de 2026

8 de enero | Yautepec: Una mujer identificada como Catalina fue asesinada por impactos de arma de fuego en la colonia Tetillas, en la zona de Loma Larga. Sujetos armados acudieron a su domicilio y le dispararon en repetidas ocasiones. La víctima falleció posteriormente en un hospital de Cuautla.

9 de enero | Cuautla: El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado al fondo de una barranca en la colonia Paraíso. De manera preliminar, no se reportaron huellas visibles de violencia; las causas de la muerte quedaron sujetas a estudios periciales.

10 de enero | Emiliano Zapata: Una mujer fue asesinada a balazos en la colonia Tres de Mayo. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia; al arribar, paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

11 de enero | Cuernavaca: Una mujer fue localizada sin vida en la vía pública de la colonia Lázaro Cárdenas, luego de que testigos reportaron que fue descendida de un vehículo con visibles huellas de violencia. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

14 enero | Xochitepec: Una mujer murió tras ser atacada con arma de fuego mientras viajaba en un taxi, luego de un jaripeo realizado en la plaza de toros La Canela. La agresión ocurrió en el poblado de Chiconcuac; la víctima fue trasladada a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Proceso corroboró con personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, encabezada por Fernando Blumenkron Escobar, que en todos los casos las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, conforme al Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado de Morelos.

Hasta el momento, en ninguno de los casos se ha informado sobre la detención de personas presuntamente responsables

Alerta de Violencia de Género en Morelos

Desde 2015, los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec cuentan con Alerta de Violencia de Género. En 2023, la declaratoria se amplió a Huitzilac, Tepoztlán y Xoxocotla, ante la persistencia de altos niveles de violencia contra mujeres en el estado.

La medida fue emitida por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) como un mecanismo de atención urgente frente a la violencia estructural y la insuficiente respuesta institucional.