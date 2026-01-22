Se desata balacera en la México-Puebla por intento de asalto a dos tractocamiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante un operativo de custodia en la autopista México-Puebla, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) frustraron un intento de asalto armado contra dos tractocamiones que transportaban mercancía de una tienda departamental con destino a los estados de Oaxaca y Veracruz.

El hecho ocurrió cuando los oficiales acompañaban a dos unidades de carga provenientes del municipio de Tultitlán, Estado de México. A la altura del kilómetro 38 de la autopista, en el municipio de Ixtapaluca, los policías detectaron que una camioneta color gris se aproximaba de manera inusual a los vehículos custodiados.

En un comunicado, la SSC relató que los ocupantes de la camioneta realizaron detonaciones de arma de fuego contra la unidad en la que viajaban los elementos de la PBI. Ante la agresión, los oficiales repelieron el ataque, lo que provocó que los presuntos agresores desistieran del intento de robo y huyeran del lugar.

Tras el enfrentamiento, los policías verificaron que los operadores de los tractocamiones no presentaban lesiones y que los propios elementos de custodia se encontraban ilesos. Posteriormente, el convoy continuó su trayecto hasta la caseta de Amozoc, en el estado de Puebla, donde se realizó la liberación de las unidades de reparto, que siguieron su camino hacia su destino final.

El operativo se desarrolló fuera del territorio de la Ciudad de México, en una de las principales vías de comunicación del país, utilizada de forma cotidiana para el traslado de mercancías entre el centro y el sureste.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no informó sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento del vehículo involucrado.