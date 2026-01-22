Suspenden a 10 policías de investigación por presuntamente extorsionar a conductores en Tecámac

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- A través de videos difundidos en redes sociales, ciudadanos denunciaron varios casos de extorsión cometidos por presuntos policías ministeriales abordo de autos sin identificaciones, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación.

En días recientes circularon en redes sociales fotos y videos que mostraban a presuntos policías amenazando y extorsionando a conductores y motociclistas, a quienes les exigían pagos cuantiosos para evitar multas.

Los presuntos policías del Estado de México fueron captados marcando el alto e intimidando a ciudadanos en vías como la carretera libre México-Pachuca y en zonas de Coacalco, Tlalnepantla y Tecámac, en autos sin identificaciones, ni números oficiales.

Al respecto, la Fiscalía estatal informó en un comunicado que inició una investigación de oficio por actos de extorsión y otras irregularidades presuntamente cometidas por 10 elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac y zonas aledañas.

#FiscalíaEdoméxInforma.



En torno a hechos difundidos en redes sociales y medios de comunicación de posibles actos de extorsión, abuso de autoridad u otros delitos, presuntamente cometidos por integrantes de esta institución, se dio inició a investigación de oficio en relación… pic.twitter.com/vGAEuchgDk — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 22, 2026

Los 10 elementos fueron removidos de sus funciones y concentrados en oficinas centrales. Entre ellos se encuentran un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores.

La medida se mantendrá mientras se determina si existieron conductas ilícitas y la posible participación de servidores públicos, así como de personas ajenas a la Fiscalía. L

a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asumió la investigación tras los señalamientos en redes sociales por la probable participación de servidores públicos en actos ilegales.

¿Cómo operan los presuntos agentes ministeriales para extorsionar?

De acuerdo con las denuncias ciudadanas, los supuestos policías ministeriales marcaban el alto a las personas bajo acusaciones de que portaban drogas o argumentando presuntas irregularidades del automóvil, como una verificación pendiente.

Una vez que las personas se detenían, los presuntos agentes los intimidan exagerando el costo de las multas o incluso amenazando con llevárselos detenidos por las supuestas faltas cometidas, hasta que las personas aceptaban pagarles.

Asimismo, se han presentado casos en los que los extorsionadores se percataron que están siendo grabados e intentaban arrebatarles el celular a las personas o, al verse exhibidos, huían.

En uno de los videos más compartidos en X se observa a dos mujeres y un hombre intimidar al conductor de un mototaxi. Al inicio del video, que tiene una duración de casi dos minutos, las dos mujeres, que no portaban uniforme ni identificación, amenazaron al chofer con llevarlo detenido al Ministerio Público.

Posteriormente, un hombre vestido con boina y de blanco, que acompañaba a las dos mujeres, se acercó y cuestionó al conductor sobre qué estaba pasando, para después preguntarle si estaba grabando y darle un manotazo a la cámara, intentando arrebatarle el celular.

Cuando el acompañante del conductor le preguntó al hombre porque le quería quitar su celular, contestó: “Porque soy la autoridad, culero (sic)”.

El dueño del mototaxi, visiblemente alterado se alejó y sin dejar de grabar, comenzó a gritar que le estaban robando. Mientras más personas se acercaban, alertadas por los gritos, los tres presuntos policías se alejaron a pie, se subieron al auto blanco equipado con una sirena y se marcharon.